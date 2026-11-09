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Yucatán / Sucesos

Se registra choque entre dos combis sobre el puente de Caucel en la vía Mérida-Hunucmá

Dos combis protagonizaron un choque sobre el puente de Caucel, provocando afectaciones al tránsito.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Dos vagonetas del FUTV protagonizan fuerte accidente en el puente de Animaya
Dos vagonetas del FUTV protagonizan fuerte accidente en el puente de Animaya / Cortesía

Un accidente vial entre dos vagonetas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) provocó complicaciones a la circulación la mañana de este lunes en el periférico de Mérida, a la altura del puente vehicular ubicado frente al parque zoológico Animaya.

Hasta el momento no se ha confirmado si el objeto era una pistola real

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando presuntamente ambas unidades de transporte público colisionaron mientras circulaban sobre el puente, lo que generó la movilización de las autoridades y llamó la atención de otros conductores.

Tras el incidente, servicios de emergencia y elementos de tránsito acudieron al lugar para abanderar la zona, coordinar el flujo vehicular y realizar las diligencias correspondientes. Debido a las maniobras, la circulación presentó afectaciones en ese tramo del periférico.

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Las autoridades se encargaron de las labores para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre los daños materiales ocasionados.

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