Se registra choque entre dos combis sobre el puente de Caucel en la vía Mérida-Hunucmá

Un accidente vial entre dos vagonetas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) provocó complicaciones a la circulación la mañana de este lunes en el periférico de Mérida, a la altura del puente vehicular ubicado frente al parque zoológico Animaya.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando presuntamente ambas unidades de transporte público colisionaron mientras circulaban sobre el puente, lo que generó la movilización de las autoridades y llamó la atención de otros conductores.

Tras el incidente, servicios de emergencia y elementos de tránsito acudieron al lugar para abanderar la zona, coordinar el flujo vehicular y realizar las diligencias correspondientes. Debido a las maniobras, la circulación presentó afectaciones en ese tramo del periférico.

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Las autoridades se encargaron de las labores para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas ni sobre los daños materiales ocasionados.