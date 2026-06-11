Empresarios de Ciudad del Carmen se endeudan más para resistir la crisis por falta de pagos de Pemex

Las empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos, PEMEX, han encontrado en la reestructuración de créditos una alternativa para mantener sus operaciones y evitar el cierre, ante los retrasos en los pagos que arrastran desde 2024, afirmó Gonzalo Hernández Pérez, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, de Ciudad del Carmen.

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Explicó que, anteriormente, el hecho de contar con contratos vigentes con Pemex representaba una garantía suficiente para acceder a financiamiento con bancos y sociedades financieras. Aunque actualmente las condiciones han cambiado, las instituciones crediticias continúan considerando que las empresas eventualmente recibirán los pagos pendientes. “Existe la esperanza de que Pemex va a pagar. No sabemos si será en unos años, pero existe la certeza de que los adeudos serán cubiertos y eso permite que las financieras sigan apostando por las empresas”, señaló.

Indicó que los bancos ya no están otorgando nuevas líneas de crédito con la misma facilidad, sino que han optado por esquemas de reestructuración que permiten ampliar plazos y refinanciar adeudos existentes para que las compañías puedan seguir operando y cumpliendo con sus compromisos. Esta medida, según explicó el entrevistado, implica mayores pagos por intereses, pero evita que los empresarios pierdan las garantías o inmuebles que dejaron como respaldo al contratar financiamiento.

El representante empresarial aseguró que estas facilidades han brindado tranquilidad a muchos empresarios que enfrentan dificultades financieras derivadas de los adeudos de Pemex, porque ninguna empresa quiere quebrar, ninguna quiere cerrar, pues, dejando a un lado lo sentimental, llega el tema de la responsabilidad; detrás de cada negocio hay trabajadores, patrimonio y años de esfuerzo, por eso la reestructuración ha sido una herramienta importante para mantenerse a flote, en el caso de muchos de los agremiados.

El CCE considera que existe confianza en que Pemex cubrirá sus adeudos en algún momento. / Perla Prado Gallegos

Respecto a los apoyos gubernamentales, destacó que la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, ha mantenido dos esquemas en estos años de crisis: primeramente el acompañamiento permanente al sector empresarial mediante gestiones ante funcionarios de Pemex y, como segundo, los programas de financiamiento operados a través de Fondo Campeche.

En este caso, pues se ha señalado que aunque tiene tasas de interés bajas, sus requisitos son “imposibles”, externó que existen créditos para emprendedores y pequeñas empresas con montos que van desde los 10 mil hasta los tres millones de pesos, dependiendo del programa y los requisitos establecidos. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para acceder a los financiamientos de mayor monto es la situación en el Buró de Crédito, ya que muchos empresarios registran incumplimientos derivados, precisamente, de la falta de pago por parte de Pemex.

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JGH