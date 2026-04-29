Activan contingencia ambiental en Zapopan: suspenden clases por mala calidad del aire tras incendio

La mala calidad del aire en Zapopan obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó la suspensión de clases presenciales en diversas zonas del municipio, tras la activación de una contingencia ambiental derivada de un incendio en un vertedero.

Desde las primeras horas del miércoles, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) declaró una emergencia atmosférica luego de que el siniestro en la zona de La Venta del Astillero generara una fuerte concentración de contaminantes.

El punto afectado se ubica cerca de la carretera a Nogales, en las inmediaciones del Technology Park.

¿Por qué se activó la contingencia ambiental en Zapopan?

La contingencia ambiental fue activada a partir de las 7:00 horas debido a los efectos del incendio, que provocó la dispersión de humo y partículas contaminantes en distintas colonias.

Las autoridades señalaron que las condiciones atmosféricas favorecieron la acumulación de contaminantes, lo que elevó los riesgos para la salud de la población.

Las zonas más afectadas incluyen El Triángulo, San Juan de Ocotlán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro, La Tuzanía y áreas cercanas.

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¿Qué medidas aplican tras la suspensión de clases?

Ante este escenario, la SEJ determinó suspender las actividades presenciales en escuelas ubicadas en las zonas impactadas. Asimismo, indicó que aquellos planteles que ya se encontraban en operación deberán mantener a los estudiantes dentro de las aulas, evitando cualquier actividad al aire libre.

Las autoridades también recomendaron mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición a contaminantes, así como seguir las actualizaciones oficiales sobre la evolución de la contingencia.

El caso refleja la importancia de los protocolos de protección ante emergencias ambientales, especialmente en zonas urbanas donde factores como incendios pueden deteriorar rápidamente la calidad del aire. Mientras tanto, se mantiene el monitoreo para determinar cuándo podrán retomarse las actividades normales.

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