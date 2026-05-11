Bienestar para el Pueblo en Cancún: ¿Dónde acudir a la caravana este 14 de mayo?

Esta semana la caravana del programa Bienestar para el Pueblo se encontrará en Cancún para ofrecer servicios completamente gratuitos.

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Noticia Destacada Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 11 al 15 de mayo

Fecha, horarios

Será este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas,

Ubicación

Domo de la Región 103 calle 153 Norte entre calles 50 Poniente y 44 Poniente

Servicios gratuitos