Bienestar para el Pueblo en Cancún: ¿Dónde acudir a la caravana este 14 de mayo?

Esta semana la caravana del programa Bienestar para el Pueblo se encontrará en Cancún para ofrecer servicios completamente gratuitos.
Algunos relacionados con la salud, Programas del Bienestar y más.
Noticia Destacada
Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 11 al 15 de mayo
Fecha, horarios
Será este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas,
Ubicación
Domo de la Región 103 calle 153 Norte entre calles 50 Poniente y 44 Poniente
Servicios gratuitos
- Mastografías
- Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo
- Información sobre apoyos del Bienestar
- Toma de signos vitales
- Información sobre la red de Unidades del Bienestar
- Brigada de vacunación
- Corte de cabello y más