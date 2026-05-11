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Quintana Roo / Cancún

Bienestar para el Pueblo en Cancún: ¿Dónde acudir a la caravana este 14 de mayo?

Este jueves personal de salud y del programa se encontrarán durante la tarde para brindar servicios gratuitos a la ciudadanía.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

11 de may de 2026

1 min

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Se podrán solicitar mastografías y habrá brigada de vacunación
Se podrán solicitar mastografías y habrá brigada de vacunación / Especial

Esta semana la caravana del programa Bienestar para el Pueblo se encontrará en Cancún para ofrecer servicios completamente gratuitos.

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Salud para Todos en Quintana Roo

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Fecha, horarios

Será este jueves 14 de mayo de 13:00 a 17:00 horas,

Ubicación

Domo de la Región 103 calle 153 Norte entre calles 50 Poniente y 44 Poniente

Servicios gratuitos

  • Mastografías
  • Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo
  • Información sobre apoyos del Bienestar
  • Toma de signos vitales
  • Información sobre la red de Unidades del Bienestar
  • Brigada de vacunación
  • Corte de cabello y más