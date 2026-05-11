Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 11 al 15 de mayo

Esta semana de mayo, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo e los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas para ofrecer los servicios médicos gratuitos.

Requisitos

Los ciudadanos que deseen acudir a las unidades médicas del programa, deberán llevar consigo la copia de la INE como también de la CURP.

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Felipe Carrillo Puerto

Domo de Cecilio Chi

San Antonio Nuevo

Chancah Veracruz

Santa Isabel

Uh May

X-Hazil Sur

Chunhuas

Lázaro Cárdenas

Domo de la comunidad

San Ángel

Solferino

Chiquilá

Vicente Guerrero

El Cedral

Esperanza

Bacalar

Domo de la comunidad Otilio

Montaño

Melchor Ocampo

El Gallito

Río Verde

Dieciocho de Marzo

Zamora

Lázaro Cárdenas del Río Tercero

El Cedralito

Tierra Negra

David Gustavo Gutiérrez Ruiz

Altos de Sevilla

(Del 14 al 15)