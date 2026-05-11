Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 11 al 15 de mayo

Esta semana de mayo, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo e los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas para ofrecer los servicios médicos gratuitos.
Requisitos
Los ciudadanos que deseen acudir a las unidades médicas del programa, deberán llevar consigo la copia de la INE como también de la CURP.
Noticia Destacada
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Felipe Carrillo Puerto
- Domo de Cecilio Chi
- San Antonio Nuevo
- Chancah Veracruz
- Santa Isabel
- Uh May
- X-Hazil Sur
- Chunhuas
Lázaro Cárdenas
- Domo de la comunidad
- San Ángel
- Solferino
- Chiquilá
- Vicente Guerrero
- El Cedral
- Esperanza
Bacalar
- Domo de la comunidad Otilio
- Montaño
- Melchor Ocampo
- El Gallito
- Río Verde
- Dieciocho de Marzo
- Zamora
- Lázaro Cárdenas del Río Tercero
- El Cedralito
- Tierra Negra
- David Gustavo Gutiérrez Ruiz
- Altos de Sevilla
(Del 14 al 15)
- Domo de la comunidad Zamora
- Dieciocho de marzo
- Caanán
- Francisco Villa
- Otilio Montaño
- Jesús Martínez Ross
- Gabino Vázquez
- Francisco J. Mújica
- El Progreso