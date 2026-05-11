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Salud para Todos en Quintana Roo: Municipios donde estarán las caravanas del 11 al 15 de mayo

Cada uno de los servicios que el personal de salud ofrecerá serán completamente gratuitos.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

11 de may de 2026

1 min

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Salud para Todos en Quintana Roo
Salud para Todos en Quintana Roo / Especial

Esta semana de mayo, las caravanas de Salud para Todos se encontrarán acudiendo e los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Lázaro Cárdenas para ofrecer los servicios médicos gratuitos.

Requisitos

Los ciudadanos que deseen acudir a las unidades médicas del programa, deberán llevar consigo la copia de la INE como también de la CURP.

Los beneficiarios recibirán su apoyo económico por medio de su Tarjeta del Bienestar

Noticia Destacada

Pagos Bienestar 2026: ¿Quiénes cobran hoy 11 de mayo en Quintana Roo?

Felipe Carrillo Puerto

  • Domo de Cecilio Chi
  • San Antonio Nuevo
  • Chancah Veracruz
  • Santa Isabel
  • Uh May
  • X-Hazil Sur
  • Chunhuas

Lázaro Cárdenas

  • Domo de la comunidad
  • San Ángel
  • Solferino
  • Chiquilá
  • Vicente Guerrero
  • El Cedral
  • Esperanza

Bacalar

  • Domo de la comunidad Otilio
  • Montaño
  • Melchor Ocampo
  • El Gallito
  • Río Verde
  • Dieciocho de Marzo
  • Zamora
  • Lázaro Cárdenas del Río Tercero
  • El Cedralito
  • Tierra Negra
  • David Gustavo Gutiérrez Ruiz
  • Altos de Sevilla

(Del 14 al 15)

  • Domo de la comunidad Zamora
  • Dieciocho de marzo
  • Caanán
  • Francisco Villa
  • Otilio Montaño
  • Jesús Martínez Ross
  • Gabino Vázquez
  • Francisco J. Mújica
  • El Progreso

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