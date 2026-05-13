Olinia, el vehículo eléctrico mexicano de Sheinbaum, ya tiene prototipo y fecha de presentación

El Proyecto Olinia, presentado como el vehículo eléctrico mexicano impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, ya cuenta con un prototipo listo y será dado a conocer el próximo 7 de junio.

Durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, señaló que el proyecto busca acercar la electromovilidad a los hogares mexicanos mediante un vehículo accesible, seguro, eficiente y de bajo costo operativo.

La funcionaria explicó que Olinia forma parte de una visión de movilidad limpia y sustentable que Sheinbaum impulsó desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con proyectos relacionados con reconversión de vehículos eléctricos y desarrollo de transporte nacional.

¿Cómo será el vehículo eléctrico Olinia?

Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, explicó que el vehículo será 100 por ciento eléctrico, compacto y pensado para responder a las necesidades reales de movilidad en ciudades y pueblos de México.

De acuerdo con lo presentado, Olinia podrá cargarse en un enchufe convencional de casa o comercio, tendrá bajo costo de operación y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, debido a los usos para los que fue diseñado.

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Capuano destacó que México es uno de los principales fabricantes de vehículos en el mundo, pero carece de una marca nacional consolidada. Por ello, afirmó que Olinia representa una decisión de transformación industrial y tecnológica.

Sheinbaum destaca participación de técnicos mexicanos

Claudia Sheinbaum informó que más de 80 académicos y técnicos mexicanos participaron en el diseño del prototipo, concentrados principalmente en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México.

La presidenta adelantó que en julio se presentará una versión de carga, diseñada para traslados pequeños en ciudades. Además, explicó que entre agosto y septiembre se buscará iniciar la construcción para desarrollar la línea de producción a gran escala.

El proyecto cuenta con participación del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos de investigación, como parte de una apuesta por la soberanía tecnológica y el desarrollo industrial del país.

#MañaneraDelPueblo. Tras 18 meses de trabajo desde su presentación en enero de 2025 se ha avanzado en el diseño del auto eléctrico mexicano Olinia, explica Roberto Capuano Tripp, director del proyecto. pic.twitter.com/LluoXJ37mh — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2026

Olinia iniciará producción con 20 mil vehículos eléctricos

El Proyecto Olinia, presentado como el vehículo eléctrico mexicano impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, contempla iniciar con una producción de 20 mil unidades y escalar hasta una capacidad de 50 mil vehículos en un periodo de cuatro años.

Roberto Capuano, director del Proyecto Olinia, explicó que la primera línea de producción será diseñada para alcanzar esa meta, aunque el incremento de capacidad se realizará de manera gradual.

El vehículo forma parte de una estrategia para desarrollar tecnología nacional y ofrecer una alternativa de movilidad eléctrica adaptada a las necesidades del mercado mexicano, con bajo costo operativo, tamaño compacto y uso pensado para trayectos cotidianos.

#MañaneraDelPueblo. El 7 de junio se presentará formalmente el prototipo del vehículo eléctrico de bajo costo #Olinia, cien por ciento mexicano. Este es el video de su diseño. pic.twitter.com/opYYbaQMMU — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2026

¿Cuándo será presentado el prototipo de Olinia?

De acuerdo con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, insistió que el prototipo de Olinia será presentado el 7 de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en julio también se dará a conocer una versión de carga, orientada a traslados pequeños en ciudades.

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