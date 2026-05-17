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Yucatán / Mérida

Claudia Sheinbaum garantiza consultas y medicamentos gratuitos en el nuevo Hospital O’Horán de Mérida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el nuevo Hospital O’Horán y prometió salud gratuita para todos los yucatecos.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

17 de may de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum Pardo inaugura el hospital más grande del Sureste en Mérida
Claudia Sheinbaum Pardo inaugura el hospital más grande del Sureste en Mérida / Luis PG

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo la inauguración del nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida, donde aseguró que la apertura del nosocomio representa “abrir las puertas al derecho a la salud en Yucatán” y reafirmó el compromiso de su Gobierno para que la atención médica deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para toda la población.

Durante su mensaje, la mandataria federal agradeció al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, por el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal para concretar el proyecto hospitalario, considerado uno de los más importantes del Sureste mexicano.

Señaló que el nuevo Hospital O’Horán no solo es un edificio moderno, sino una muestra de que “cuando un Gobierno camina junto al pueblo, los sueños colectivos se hacen realidad”.

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Sheinbaum destacó que en el nuevo hospital se brindarán consultas gratuitas y se garantizará el acceso a medicamentos, además de atención especializada para cualquier familia, sin importar su condición económica.

“No habrá diferencias, la salud es un derecho del pueblo de México”, afirmó al destacar que el hospital contará con especialistas de primer nivel comprometidos con el cuidado de la vida y con mejores condiciones laborales para el personal médico.

La presidenta también respondió a las críticas hacia el sistema de salud, al señalar que quienes hoy cuestionan son los mismos que en el pasado dejaron hospitales abandonados y no fortalecieron la contratación de médicos ni la infraestructura hospitalaria.

Explicó que, como parte de la estrategia nacional de salud, en 2026 se están contratando cerca de 14 mil médicos especialistas y 20 mil médicos generales en todo el país.

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Asimismo, informó que desde octubre a la fecha se han inaugurado 29 hospitales del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en diferentes estados de la República, como parte de una inversión de 189 mil millones de pesos destinada al fortalecimiento del sistema público de salud.

“Detrás de cada hospital hay familias que serán atendidas a tiempo, sin recorrer largas distancias y sin abandono”, expresó Sheinbaum, quien aseguró que la transformación continuará avanzando con nuevas escuelas, hospitales y mayores servicios para la población mexicana.

“Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados”, declaró ante autoridades, personal médico y ciudadanos presentes en la inauguración.

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