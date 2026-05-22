Localizan a madre de recién nacido abandonado en contenedor de basura en Cancún

El caso del recién nacido abandonado dentro de un contenedor de basura en el fraccionamiento Paraíso Maya continúa generando conmoción en Cancún, luego de que autoridades localizaran y resguardaran a la madre del menor, quien actualmente permanece bajo atención médica y psicológica en el Hospital General, además de estar bajo custodia de la Policía Ministerial.

Fue durante la madrugada del pasado lunes cuando vecinos del fraccionamiento en la supermanzana 107, alertaron a las autoridades, tras escuchar el llanto de un bebé que provenía de un área de contenedores de basura. De acuerdo con los primeros reportes, algunas personas que caminaban por la zona se acercaron al sitio y descubrieron al recién nacido envuelto entre bolsas y desperdicios, por lo que de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

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Paramédicos y elementos de Seguridad Ciudadana arribaron minutos después y confirmaron que el menor aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada. El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca y causó indignación entre habitantes de la zona, quienes señalaron que el bebé habría permanecido varios minutos dentro del contenedor antes de ser descubierto.

Desde ese momento, elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), junto con agentes de la Policía Ministerial, iniciaron las investigaciones para identificar y localizar a la persona responsable del abandono.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia y trabajos de inteligencia coordinados con el C5, las autoridades lograron obtener imágenes del momento exacto en que el recién nacido fue dejado en el contenedor. Asimismo, mediante el rastreo de dispositivos privados y labores de seguimiento, se consiguió ubicar el domicilio de la madre del menor, quien durante la madrugada de este viernes fue localizada y posteriormente trasladada al hospital.

De acuerdo con información recabada de manera extraoficial, una de las líneas de investigación apunta a que la joven presuntamente habría sido víctima de abuso sexual. Según esta versión, tras dar a luz y encontrarse en una situación de crisis, habría decidido abandonar al recién nacido. No obstante, esta información aún es oficial ni confirmada por la Fiscalía General del Estado.

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Autoridades médicas informaron que la mujer recibe atención integral, tanto física como psicológica, debido a las condiciones en las que fue encontrada. Además, se confirmó que ya se realizó un primer acercamiento entre la madre y el bebé en el área de cuidados intermedios del hospital.

Los reportes indicaron que, el recién nacido reaccionó favorablemente a los estímulos y hubo aceptación por parte de la mujer durante el contacto, situación que actualmente también es valorada por especialistas y personal del DIF.

Mientras tanto, el menor continúa bajo observación médica y su estado de salud se reporta estable. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos y definir la situación jurídica de la mujer, quien podría enfrentar cargos relacionados con el delito de abandono de menores.