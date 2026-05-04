Profeco revela precios de gasolina, diésel y canasta básica: así va el cumplimiento del acuerdo y lo que debes pagar

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó una nueva edición de la sección “Quién es quién en los precios”, donde destacó avances en la reducción del costo del diésel, así como el comportamiento de la gasolina y la canasta básica en el país.

El informe también incluyó recomendaciones para consumidores y monitoreos especiales rumbo al Día de las Madres.

¿Cómo va el precio del diésel en México?

El titular de Profeco informó que, tras un acuerdo con el sector gasolinero, se busca reducir el precio del diésel hasta los 27 pesos por litro durante la semana en curso. Hasta el último corte, el promedio nacional se ubicó en 28.03 pesos por litro.

En cuanto al cumplimiento, más del 76 por ciento de las estaciones ya venden el combustible por debajo de los 28.28 pesos, mientras que un 17 por ciento aún mantiene precios por encima de los niveles acordados.

Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando a los establecimientos para verificar que se respete el compromiso y lograr una reducción gradual en los próximos días.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbuam anuncia acuerdo con gasolineros para disminuir precio del diésel; esto costará a partir de la próxima semana

Gasolina regular: precios y estaciones destacadas

Respecto a la gasolina regular, el precio promedio nacional se ubicó en 23.67 pesos por litro. Entre las estaciones con costos más bajos destacó una en Morelia, Michoacán, con 23.42 pesos por litro.

En contraste, Profeco identificó casos donde los precios superan los márgenes permitidos, como una gasolinera en Guadalajara que vendía el combustible por encima de los 25 pesos, con ganancias mayores a lo establecido en el acuerdo vigente.

Canasta básica: dónde es más barata y más cara

El monitoreo de la canasta básica —compuesta por 24 productos— indicó que el precio máximo recomendado es de 910 pesos.

Entre los establecimientos con mejores precios se encontró una tienda en Cuernavaca con un costo de 789 pesos, mientras que en Veracruz se detectó un supermercado con un precio superior a los 953 pesos, rebasando el límite establecido.

En ciudades como la Ciudad de México, San Luis Potosí y Chihuahua, varias tiendas se mantuvieron dentro del rango permitido.

#MañaneraDelPueblo | #QuiénEsQuién en el precio del #Diésel



➡️Precio promedio nacional: $28.13 por litro

➡️Menora a $28.290 pesos: 76.47%

➡️De $28.29 a $28.50 pesos: 6.53%

➡️Al 3 de mayo, 76,47% de las estaciones de servicio cumplen con el acuerdo de ubicar en $28.12 pesos el… pic.twitter.com/Gz2gPCA07D — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 4, 2026

Precios del jitomate y recomendaciones por el 10 de mayo

Profeco también presentó un análisis del precio del jitomate saladette, el cual mostró amplias variaciones dependiendo del mercado, con rangos que van desde los 15 hasta los 40 pesos por kilo.

Además, con motivo del Día de las Madres, la dependencia difundió recomendaciones de libros de autoras mexicanas como opción de regalo, junto con comparativos de precios para facilitar la elección de los consumidores.

Recomendaciones para consumidores

La Procuraduría exhortó a la población a utilizar herramientas digitales para comparar precios antes de comprar combustible o productos básicos, así como consultar su mapa virtual para ubicar las estaciones más económicas.

#MañaneraDelPueblo | #QuiénEsQuién en el precio de la #CanastaBásica:



➡️Precio más bajo:

Chedraui Flores Magón, Cuernavaca: $789.00 pesos



➡️Precio más alto:

Walmart, Boca del Río, Veracruz: $953.50 pesos pic.twitter.com/oh8F5spued — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 4, 2026

También recordó la importancia de revisar la edición más reciente de la “Revista del Consumidor”, donde se incluyen estudios de calidad y consejos para mejorar la administración del gasto familiar.

Con estos reportes, Profeco busca dar mayor transparencia al mercado y fortalecer la capacidad de decisión de los consumidores en todo el país.

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