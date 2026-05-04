Patronato Cultur actualiza tarifas de ingreso a El Corchito y los servicios en Chichén Itzá: estos son los nuevos precios

El Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur) aprobó la actualización de tarifas en el Parador Turístico El Corchito, en el puerto de Progreso, y en la unidad de servicios de Chichén Itzá, con la finalidad de fortalecer la operación, mantenimiento e infraestructura de estos espacios.

Los acuerdos Cultur 04/2026 y 05/2026, publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, establecen disposiciones de carácter obligatorio para las personas usuarias y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.

En El Corchito, las tarifas del parador turístico se determinan por tipo de visitante. Las personas con discapacidad entran gratis, mientras que niñas y niños de 5 a 10 años, así como adultos mayores con credencial del Inapam, pagarán 50 pesos. Para residentes en Yucatán la cuota será de 68 pesos, adultos nacionales pasó de 68 a 100 pesos, y extranjeros, 199.

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Estas incluyen el acceso al parque, el cruce en embarcación y los servicios del parador. En cuanto a actividades adicionales, el paseo en lancha tendrá costos de 90 pesos para residentes en Yucatán, niños y mayores de 65 años; 158 para nacionales, y 271 para extranjeros. También se establece la renta de kayaks en 90 pesos por hora.

Por su parte, en Chichén Itzá se contemplan tarifas para distintos servicios, como estacionamiento, renta de espacios publicitarios y actividades turísticas. Destaca el recorrido nocturno con proyección audiolumínica Noches de Kukulkán, con un costo de 433 pesos por persona, tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

El acuerdo precisa que las personas mexicanas estarán exentas del pago de este espectáculo los domingos, sin que esto genere devoluciones o compensaciones.

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Asimismo, se incluyen tarifas para servicios dirigidos a turismo de convenciones y grupos especiales. En estos casos, el costo del espectáculo nocturno varía entre 960 y mil 247 pesos.

También se ofrecen servicios complementarios como presentaciones de trío musical, ceremonias tradicionales con x’men, ballet folclórico y atención con bebidas, y paquetes especiales que incluyen el uso de instalaciones, con tarifas superiores a los 300 mil pesos.

En materia de publicidad, se establecen montos mensuales diferenciados para la renta de espectaculares en puntos estratégicos del parador turístico, con costos que varían según dimensiones y ubicación.

Ambos acuerdos indican que los montos se calcularán con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente y se ajustarán al peso inmediato inferior o superior, según corresponda.