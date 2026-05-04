Muerte de un detenido en Tekax no fue por una caída: peritaje revela estrangulamiento

Lo que inicialmente fue reportado por las autoridades municipales como un trágico accidente durante un operativo por denuncia de violencia doméstica en la calle 42 entre 45 y 47, ha dado un giro radical tras la filtración de documentos oficiales que señalan como causa de la muerte la “asfixia mecánica por estrangulamiento”, distinto a “golpe por caída” informada por la corporación policial.

De acuerdo con el primer comunicado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los elementos policiacos acudieron a un domicilio tras recibir un reporte urgente al número de emergencias 911 por la comisión de agresiones físicas contra una mujer.

Según el informe oficial, el sujeto, identificado como Jorge Alejandro Borges Estrada, opuso “resistencia física considerable”.

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La versión inicial de las autoridades municipales sostenía que, durante el forcejeo, el individuo cayó al suelo y sufrió un golpe accidental en la cabeza, que le quitó la vida de forma instantánea.

Sin embargo, un documento oficial de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) con fecha del 2 de mayo de 2026, contradijo el argumento del trauma fatal.

El acta de traslado de cadáver, con folio 81785 E, especifica que la causa del fallecimiento determinada por la médica legista M.F.R.M., no fue un traumatismo craneoencefálico, sino asfixia mecánica por estrangulamiento.

Esta revelación técnica indicó que el deceso no fue producto de una caída ni de un golpe accidental, sino de una presión externa ejercida sobre el cuello del detenido durante la intervención policial.

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El documento, que cuenta con los sellos oficiales de la SSY y del Centro de Salud de Mérida, pone bajo investigacion el actuar de los agentes involucrados en el operativo y hace suponer que hubo un uso excesivo de la fuerza.

Al conocerse los nuevos resultados, las autoridades municipales emitieron otro comunicado para rectificar su pronunciamiento anterior, en el que habían señalado que el occiso falleció por un golpe tras un caída accidental cuando opuso resistencia para ser detenido por los agentes.

El nuevo mensaje dice que la versión inicial proporcionada por las autoridades se basó en las declaraciones preliminares recabadas en el lugar de los hechos; sin embargo, tras concluirse los estudios forenses y la necropsia de ley, los resultados arrojaron que la pérdida de la vida derivó de una asfixia y no de un golpe.

Asimismo, se informó que los elementos policiacos involucrados en el suceso ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para el desahogo de las diligencias legales que procedan conforme a derecho.

Igualmente, se aseguró que mantienen un contacto respetuoso y permanente con la familia del fallecido, con el objetivo de acompañarlos en el proceso legal.

La administración municipal de Tekax cerró el mensaje reiterando su compromiso con la transparencia y la legalidad, afirmando que colaborarán plenamente con las autoridades competentes para lograr el esclarecimiento total de los hechos y deslindar responsabilidades.

Al respecto, la familia del fallecido, al recibir el cuerpo, indicó que espera que se cumplan las investigaciones y los procedimientos legales para imputar las responsabilidades correspondientes a los agentes que se excedieron en el uso de la fuerza en su labor.