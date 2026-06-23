Hospital de Bienestar Animal en Cancún alcanza 50% de avance; así será la obra

La construcción de la primera etapa del Hospital de Bienestar Animal de Cancún registra un avance importante del 50% por ciento y se desarrolla obre los terrenos que anteriormente ocupaba el rastro municipal, con una inversión superior a los 30 millones de pesos provenientes del Fondo de Saneamiento Ambiental.

Durante un recorrido por la obra se constató que varios frentes de trabajo presentan avances. Incluso alguno de los cuartos ya se encuentra en etapa de pintura tanto en interiores como en exteriores, pues será la muestra, mientras que otras áreas avanzan en acabados y adecuaciones.

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De acuerdo con los responsables de la construcción, diariamente se supervisan los trabajos para garantizar que la obra se entregue en los tiempos establecidos.

Actualmente laboran alrededor de 45 trabajadores de campo y cerca de 50 personas considerando al personal administrativo involucrado en el proyecto. Las labores se realizan de lunes a sábado con el objetivo de concluir la obra en el plazo programado, estimándose su entrega entre septiembre y octubre de este año.

El hospital beneficiará a más de 24 mil habitantes / Liza Vera

El proyecto contempla una inversión total de 30 millones 294 mil 418 pesos y beneficiará a aproximadamente 24 mil 244 habitantes. Entre las metas se encuentran la construcción del edificio principal del Hospital de Bienestar Animal, cuya infraestructura incluirá consultorios médicos veterinarios, quirófano para área de esterilización, rayos X, laboratorios, sala de urgencias, área de emergencia, almacén, oficinas administrativas, comedor, baños, cuarto de control y un espacio destinado para la planta de emergencia, además de obras exteriores y pozos de absorción contemplados en el proyecto ejecutivo.

Asimismo, el área de estacionamiento ya presenta avances importantes con trabajos de nivelación y aplanado, mientras continúan las adecuaciones en los accesos al inmueble.

Se espera que una vez concluido, el Hospital de Bienestar Animal fortalecerá la atención veterinaria y los servicios destinados a la protección de los animales en Cancún, convirtiéndose en una de las obras más importantes en materia de bienestar animal impulsadas por el municipio en los últimos años.

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Recordemos que la primera piedra se colocó a mediados de enero, cuando iniciaron con los trabajos preliminares y la limpia de todo el terreno de poco más de 900 metros cuadrados, aunque la construcción en forma arrancó el 1 de abril.

Este hospital veterinario también contempla otro proyecto en su segunda etapa, para tener a perros rescatados de las calles en espacios dignos.