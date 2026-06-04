Padres bloquean avenidas en Cancún; exigen más maestros y educación media superior para alumnos con discapacidad

La falta de maestros para la educación inclusiva y la carencia del nivel preparatoria para los estudiantes con discapacidad provocó este jueves la manifestación de padres de familia que tienen a sus hijos en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de la avenida Chichén Itza y del fraccionamiento Cielo Nuevo.

Al mediodía de este jueves, los familiares de menores con discapacidad visual, auditiva y que padecen autismo, se manifestaron en la avenida Chichen Itza y bloquearon esta vialidad en el sentido de la avenida Tulum hacia la Bonampak.

A unos metros del punto del bloqueo se encuentra el CAM, donde dijeron que hacen falta maestros y sobre todo señalaron que es urgente la apertura del nivel de educación especial para el nivel preparatoria.

En este caso, mencionaron que 8 estudiantes con discapacidad auditiva están concluyendo sus estudios de secundaria con maestros que brindan sus servicios en el lenguaje de señas, pero que no existe el nivel de preparatoria para que puedan continuar con su preparación académica.

Por la mañana, los padres de familia del CAM del fraccionamiento Cielo Nuevo bloquearon la circulación en el Arco Vial, en demanda de más maestros de educación especial, porque sus hijos no están recibiendo la educación necesaria.