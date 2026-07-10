"Quiebran": Comerciantes denuncian crisis en Parque Campeche

A 11 años de su última rehabilitación, el Parque Campeche permanece en el abandono y en penumbras, situación que afecta a los 43 comerciantes del lugar, entre vendedores de alimentos y operadores de juegos mecánicos, quienes denunciaron sentirse presionados por la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable (Codesu), debido al cobro de rentas mensuales de entre mil 250 y 3 mil pesos, pese a que el espacio recreativo no ha recibido mantenimiento durante más de una década.

Los afectados señalaron que el deterioro del parque ha provocado una disminución en la afluencia de visitantes, lo que ha generado una caída en las ventas de hasta 100 por ciento y mantiene al borde de la quiebra a quienes dependen de la actividad comercial del sitio.

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El presidente de la Asociación de Fiesteros y Operadores de Juegos Mecánicos del Parque Campeche, Rogelio Loeza Chim, aseguró que la administración del lugar se ha limitado a cobrar puntualmente las cuotas, sin atender las condiciones en las que se encuentra el espacio. También señaló a David Garay, identificado como administrador o contador del Parque Campeche, de no acercarse al lugar ni conocer la situación que enfrentan diariamente los comerciantes.

“El parque está totalmente en penumbras y quebrado. Todo el mundo le debe a la Promotora porque ya no sale ni para comer. Hay compañeros que prefieren no venir porque ni para la gasolina o el pasaje alcanza”, expresó.

Loeza Chim indicó que las ventas han disminuido considerablemente. Como ejemplo, mencionó que en una noche apenas realizó cuatro servicios en los juegos mecánicos, con ingresos de 160 pesos, cantidad insuficiente para cubrir gastos de operación, renta y consumo eléctrico.

Precisó que paga 3 mil pesos mensuales por un local y mil 250 pesos por un juego mecánico, además de recibos de energía eléctrica que oscilan entre 7 mil y 8 mil pesos debido al consumo de motores y alumbrado de las atracciones.

“Ellos solamente saben estirar la mano y decir: págame, págame, págame. Nosotros estamos quebrados”, manifestó.

El dirigente recordó que la última intervención importante en el parque ocurrió hace 11 años, durante la administración estatal de Fernando Ortega Bernés, cuando el antiguo Parque Novia del Mar fue transformado en Parque Campeche mediante recursos federales.

Desde entonces, afirmó, el espacio quedó en el abandono. Denunció que las raíces de los árboles han levantado el pavimento, las bancas se encuentran deterioradas, desaparecieron varios juegos infantiles y los que aún permanecen representan riesgos para los visitantes.

Explicó que la falta de ingresos también impide a los operadores brindar mantenimiento a sus propios juegos mecánicos, pues una sola tabla para reparar una atracción tiene un costo de entre mil 500 y mil 800 pesos, una inversión difícil de cubrir cuando sus ingresos diarios apenas oscilan entre 100 y 300 pesos.

Ante esta situación, hizo un llamado al Gobierno del Estado para rescatar el Parque Campeche, al considerar que antes de impulsar nuevos espacios recreativos debe rehabilitarse un sitio que durante años fue punto de convivencia para las familias campechanas y que actualmente permanece prácticamente olvidado.