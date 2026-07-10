Hallan sin vida a un hombre debajo del Viaducto Elevado de Progreso

La mañana de ayer se localizó el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Hugo, debajo del puente de la calle 82 entre 27 y 29, en la zona Centro de la cabecera municipal de Progreso.

De acuerdo con testimonios de locatarios, el hombre, quien presuntamente era un bebedor consuetudinario, fue visto durante las primeras horas del día en condiciones aparentemente normales. Minutos más tarde, se sentó sobre el camellón central y posteriormente se recostó, situación que inicialmente no llamó la atención de quienes transitaban por el lugar.

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Fue al notar que permanecía inmóvil y no respondía cuando ciudadanos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Estatal y paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada mientras personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y las autoridades correspondientes realizaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado de manera oficial las causas del fallecimiento.