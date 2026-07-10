Mujer herida con arma blanca en Lerma

Una mujer resultó con una herida abierta en la pierna izquierda luego de ser agredida con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron en la calle 20 del poblado de Lerma, donde se generó una pelea; ante esto, los vecinos observaron a la mujer con lesiones sangrantes y dieron aviso al número de emergencias, llegando paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria.

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Sin embargo, la lesionada se negó a ser trasladada a un hospital debido a que se encontraba en estado de ebriedad.

Asimismo, la mujer manifestó que no tenía intención de iniciar algún proceso legal por la agresión; pese a ello, los elementos policiacos tomaron conocimiento de lo ocurrido para las diligencias correspondientes.