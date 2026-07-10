Detienen al “Waka Waka” en Tizimín luego de golpear e insultar a su madre

Un hombre de 34 años de edad fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, luego de ser señalado por agredir física y verbalmente a su madre con al que vive en un domicilio de la colonia Santa Rosa de Lima de Tizimín.

El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre la calle 67A entre 63A y 70, donde los vecinos reportaron al número de emergencias 911 un presunto disturbio familiar.

Al llegar al sitio, los agentes se entrevistaron con Mara S. M. A., de 72 años, quien señaló que su hijo, conocido por los vecinos como el Waka Waka, presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia y en estado alterado.

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La mujer indicó que el sujeto comenzó a insultarla con palabras obscenas y posteriormente la habría agredido físicamente, por lo que solicitó la ayuda e intervención de los uniformados ante el temor de que la situación empeorara.

Los policías localizaron al señalado acostado en una hamaca dentro del predio e intentaron dialogar con él; sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial, respondió con insultos hacia los elementos, motivo por el cual procedieron a su aseguramiento.

Tras informarle el motivo de su detención y sus derechos constitucionales, fue trasladado al Cuartel Morelos, donde quedó ingresado en el área de celdas mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

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El detenido fue identificado como Ángel F. N. M., de 34 años, con domicilio en el mismo sitio donde ocurrieron los lamentables hechos.

Durante la valoración correspondiente se le practicó una prueba de alcoholímetro, cuyo resultado fue positivo.

El sujeto quedó a disposición de la autoridad competente por los hechos relacionados con disturbios y la presunta agresión, mientras se determina su situación jurídica.

Ante cualquier situación de violencia dentro del entorno familiar, las autoridades exhortan a la ciudadanía a solicitar apoyo de manera oportuna a través de los números de emergencia, con el objetivo de brindar atención y evitar que estos conflictos puedan agravarse.