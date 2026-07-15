Cambios en el Gobierno de Yucatán: Javier Tonalli Ortíz deja el Despacho del Gobernador

Javier Tonalli Ortiz Medina dejó el cargo como Jefe del Despacho del Gobernador para asumir una nueva responsabilidad a nivel nacional, confirmó el gobernador Joaquín Díaz Mena mediante un video difundido en sus redes sociales.

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En su mensaje, el mandatario destacó que Ortiz Medina desempeñó su labor con humildad y sencillez, valores que, aseguró, distinguen la forma de trabajar dentro de la Cuarta Transformación.

Asimismo, informó que el ahora exfuncionario se integrará a las labores de Morena a nivel nacional, lo que calificó como un reconocimiento a su compromiso, entrega y vocación de servicio en favor de México.

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Por otra parte, Díaz Mena anunció el nombramiento de la maestra Ivonne Carrera Pérez como nueva Jefa del Despacho del Gobernador.

Explicó que Carrera Pérez cuenta con formación en alta dirección y, hasta este nombramiento, se desempeñaba como directora de Relaciones Públicas del Gobierno de Yucatán. A partir de ahora será la responsable de encabezar el Despacho del Gobernador.