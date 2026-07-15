De las Grandes Ligas al buque filibustero: Patricio Ress llega a Piratas de Campeche para la LMB 2026

Los Piratas de Campeche anunciaron el refuerzo de su cuerpo de pitcheo con la incorporación del lanzador derecho Patricio Ress, quien afrontará la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con la novena filibustera. El serpentinero llega después de su paso por Acereros de Monclova en la campaña 2025.

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Ress inició el año como invitado al campo de entrenamiento de Acereros, luego de consolidar su desarrollo dentro de la organización. La directiva de Monclova destacó entonces su formación profesional y la experiencia adquirida en sucursales de los Pittsburgh Pirates, elementos que respaldaron su incorporación al roster de la Furia Azul.

Antes de llegar a la Liga Mexicana de Beisbol, el lanzador potosino construyó su carrera en el sistema de desarrollo de los Pittsburgh Pirates, franquicia con la que firmó en 2019. Su proceso incluyó participación en la Dominican Summer League, donde acumuló experiencia frente a talento internacional y fortaleció su proyección como prospecto mexicano.

En el beisbol invernal, Ress también integró el roster de los Águilas de Mexicali durante la temporada 2024, 2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Esa participación le permitió mantenerse activo frente a bateadores de mayor experiencia y ampliar su recorrido dentro del beisbol profesional mexicano.

Originario de San Luis Potosí, Patricio Ress lanza y batea por el lado derecho, mide 1.88 metros de estatura y pertenece a una generación de peloteros mexicanos que inició su desarrollo profesional desde temprana edad en organizaciones de Grandes Ligas.

A lo largo de su trayectoria profesional, Ress ha destacado por su capacidad para generar ponches y limitar el daño con cuadrangulares, aunque el control de la zona de strike representa uno de los aspectos por consolidar. Su efectividad de 3.39 en ligas menores refleja el potencial que ahora buscará trasladar al bullpen de los Piratas de Campeche.

JGH