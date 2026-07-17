Inician trabajos de ampliación de la avenida Huayacán de Cancún; costará más de 3 mil millones

La ampliación de la avenida Huayacán, también denominada Libramiento Vial Cancún Sur, contempla una inversión de 3 mil 121 millones de pesos para fortalecer la conexión entre Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional y los destinos de la Riviera Maya. Los trabajos de desmonte ya comenzaron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de que el proyecto obtuviera la autorización ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Esta nueva vialidad busca mejorar la movilidad en la zona sur del municipio al reducir la carga vehicular y facilitar el tránsito entre Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum, además de reforzar el acceso a la Terminal de Carga del Tren Maya.

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La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue presentada el 16 de diciembre del 2025 y recibió autorización el 18 de junio del 2026, mientras que la resolución fue emitida el 26 de junio por la Semarnat. El proyecto tendrá una vida útil estimada de 50 años.

De la inversión total, alrededor de 66.9 millones de pesos serán destinados a programas ambientales para mitigar los efectos derivados de la construcción.

Dicha obra será desarrollada por la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., y consiste en la construcción de una vialidad de 15.3 kilómetros que prolongará la avenida Huayacán para enlazar la carretera federal 180, en el tramo Cancún-Aeropuerto, con la Carretera Federal 307, que comunica a Benito Juárez con Playa del Carmen. El corredor se ubicará en una zona estratégica cercana al Aeropuerto Internacional de Cancún y a la infraestructura ferroviaria.

Comentaron que el camino tendrá 15.3 kilómetros; se ubicará en una zona estratégica cercana al Tren Maya / Rodolfo Flores

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Dafne Fuentes Trujillo, señaló que esta infraestructura impulsará el desarrollo del sur de la ciudad, donde actualmente operan cerca de 200 proyectos inmobiliarios, entre plazas comerciales y complejos habitacionales, concentrados principalmente en el polígono sur.

Añadió que una mejor conectividad también favorecerá la llegada de nuevas inversiones y facilitará el desplazamiento de trabajadores, residentes y visitantes hacia los principales polos turísticos de Quintana Roo.

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Entre los proyectos contemplados para esa área también se encuentra el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, impulsado por el Gobierno del Estado; no obstante, dicho desarrollo permanece clausurado por la Dirección General de Ecología del municipio de Benito Juárez.

Con la construcción del Libramiento Vial Cancún Sur, las autoridades buscan complementar la infraestructura asociada al Tren Maya, fortalecer la conectividad carretera y atender el crecimiento urbano registrado en la zona sur de la ciudad, considerada una de las áreas con mayor expansión habitacional y comercial del municipio.