Variaciones de voltaje siguen dañando semáforos en Cancún, revela Semex

Aunque en las últimas semanas disminuyeron los reportes de semáforos fuera de servicio en Benito Juárez, la empresa Semáforos de México (Semex), encargada del mantenimiento de la red señalética local, reconoció que las constantes variaciones de voltaje y el desgaste de la infraestructura continúan siendo las principales causas de las fallas que afectan la movilidad en la ciudad.

El señalamiento se dio durante el recorrido realizado el fin de semana pasado por la encargada del despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez, Landy Guadalupe Canché Pantoja, en el Centro de Control y Monitoreo de Semáforos, desde donde el Ayuntamiento supervisa el funcionamiento de los cruces y atiende las incidencias que se presentan en la red vial.

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La situación contrasta con la registrada meses atrás, cuando diariamente se registraban múltiples semáforos descompuestos, lo que ocasionaba congestionamientos, accidentes menores y largas filas de vehículos en las principales avenidas de la ciudad.

Personal de Semex aclaró que la reducción en los reportes no significa que el problema haya sido resuelto. Actualmente, una sola cuadrilla brinda mantenimiento preventivo y correctivo a los 178 cruces semaforizados del municipio, con el objetivo de evitar que las averías aumenten.

Sostuvieron que los equipos operan con un máximo de 135 voltios, por lo que las alteraciones de luz complican la llegada de refacciones, ya que éstas suelen demorarse / Liza Vera

Uno de los técnicos de la empresa, quien solicitó el anonimato, explicó que las fluctuaciones en el suministro eléctrico son la principal causa de los daños en los controladores. Indicó que estos equipos operan con un máximo de 135 voltios y que las variaciones de energía terminan afectando su funcionamiento. Agregó que la llegada de refacciones especializadas suele demorar, por lo que la estrategia se ha enfocado en fortalecer el mantenimiento preventivo.

Las interrupciones y cambios de voltaje de luz se han vuelto recurrentes en distintos sectores de Cancún, afectando no solo a viviendas y comercios, sino también a la infraestructura vial. Cada apagón representa un riesgo para los sistemas electrónicos que regulan el tránsito y, cuando un controlador deja de funcionar, las afectaciones a la circulación son inmediatas.

Como parte de las acciones para mejorar la movilidad, desde finales del 2024 el Ayuntamiento inició la renovación gradual de la red semafórica y, en abril pasado, puso en operación el nuevo Centro de Control y Monitoreo. Actualmente, 117 de los 178 cruces del municipio ya están integrados al sistema inteligente, el cual permite detectar fallas en tiempo real y ajustar los ciclos de los semáforos de acuerdo con la carga vehicular.

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Las autoridades municipales destacaron que Benito Juárez es el primer municipio de Quintana Roo en operar un sistema de monitoreo con estas características; sin embargo, expertos consideraron que la modernización tecnológica, por sí sola, no resolverá las fallas mientras persistan las deficiencias en el suministro eléctrico y la dependencia de componentes especializados para las reparaciones.

El ingeniero Pedro González señaló que, además de incorporar nuevas herramientas de monitoreo, será necesario mejorar la estabilidad del servicio eléctrico para proteger los equipos y garantizar un funcionamiento continuo de la red semafórica.

Semex indicó que el mantenimiento preventivo y la implementación de nuevas tecnologías han contribuido a disminuir las fallas visibles para la ciudadanía; sin embargo, sostuvo que una solución de largo plazo dependerá de contar con un suministro de energía más estable que reduzca los daños a los controladores y permita una operación más eficiente de los semáforos en Cancún.