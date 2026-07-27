Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario

Para semana las últimas entregas del apoyo alimentario a cada uno de los beneficiarios de Comemos Todos Quintana Roo en la ciudad de Cancún.
En esta última semana de julio, solo serán dos días que cancunenses podrán asistir a los módulos correspondientes al programa.
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Fechas y ubicaciones
Para estos dos últimos días los beneficiarios del programa podrán acudir hoy lunes 27 y 29 al Centro de Justicia para la Mujer ubicado en la Supermanzana 94 y al COBUS de la Supermanzana 217.
Requisitos
- Original de identificación oficial vigente con fotografía
- Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa Comemos Todos 2026
- Tarjeta Comemos Todos: En caso de ser de nuevo impreso, la tarjeta se te entregará el mismo día de la entrega del apoyo alimentario