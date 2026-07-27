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Quintana Roo / Cancún

Comemos Todos en Cancún: Estas son las últimas fechas de entrega del apoyo alimentario

Al momento de acudir a los módulos oficiales, se deberá llevar consigo la documentación obligatoria.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

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En caso de no contar con la tarjeta, se hará la entrega al beneficiario el día que acuda por el apoyo alimentario
En caso de no contar con la tarjeta, se hará la entrega al beneficiario el día que acuda por el apoyo alimentario / Especial

Para semana las últimas entregas del apoyo alimentario a cada uno de los beneficiarios de Comemos Todos Quintana Roo en la ciudad de Cancún.

En esta última semana de julio, solo serán dos días que cancunenses podrán asistir a los módulos correspondientes al programa.

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Fechas y ubicaciones

Para estos dos últimos días los beneficiarios del programa podrán acudir hoy lunes 27 y 29 al Centro de Justicia para la Mujer ubicado en la Supermanzana 94 y al COBUS de la Supermanzana 217.

Requisitos

  • Original de identificación oficial vigente con fotografía
  • Hoja impresa del Folio de Persona Beneficiaria del Programa Comemos Todos 2026
  • Tarjeta Comemos Todos: En caso de ser de nuevo impreso, la tarjeta se te entregará el mismo día de la entrega del apoyo alimentario

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