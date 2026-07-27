¿A qué hora lloverá en la CDMX? Activan Alerta Amarilla en ocho alcaldías por granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este lunes 27 de julio.

El aviso estará vigente desde las 13:30 y hasta las 21:00 horas, periodo en el que podrían acumularse entre 15 y 29 milímetros de lluvia en las zonas bajo alerta.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles o lonas. Por ello, pidieron a la población anticipar sus recorridos y seguir las actualizaciones difundidas mediante las cuentas oficiales.

¿A qué hora lloverá en la CDMX este lunes 27 de julio?

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, las condiciones para lluvias fuertes comenzarán desde las 13:30 horas y permanecerán hasta aproximadamente las 21:00 horas.

Esto significa que las precipitaciones pueden presentarse desde las primeras horas de la tarde y continuar durante el horario de regreso a casa. No implica que lloverá de forma continua durante todo ese periodo, pues los episodios pueden variar en intensidad y duración entre una colonia y otra.

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La posible caída de granizo aumenta el riesgo de reducción de visibilidad, pavimento resbaladizo y acumulaciones de agua en vialidades.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por lluvias?

La advertencia se emitió para ocho demarcaciones:

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Estas alcaldías comprenden zonas del poniente, centro-sur y sur de la capital, incluidas áreas con pendientes, barrancas y vialidades donde el agua puede adquirir mayor velocidad.

Las condiciones pueden cambiar durante la tarde, por lo que Protección Civil podría ampliar, actualizar o elevar el nivel de alerta si aumenta la intensidad de las precipitaciones.

¿Qué riesgos pueden ocasionar las lluvias fuertes?

Entre los peligros señalados se encuentran los encharcamientos, las corrientes de agua y la caída de objetos o vegetación. Protección Civil recomienda no cruzar calles inundadas, pues la profundidad y la fuerza del agua pueden ser mayores de lo que parecen.

También aconseja mantener libres de basura las coladeras del interior y exterior de las viviendas, cerrar puertas y ventanas, y evitar permanecer cerca de árboles, postes, muros o espectaculares con riesgo de caer. Estas recomendaciones forman parte del protocolo habitual de la SGIRPC ante lluvias fuertes y granizo.

En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911, a Locatel en el 55 5658 1111 o a Protección Civil en el 55 5683 2222.

IO