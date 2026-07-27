Clima en Yucatán 28 de julio: seguirán los chubascos y el calor este martes

Durante este martes 28 de julio se espera que la probabilidad de chubascos continúa en Yucatán mientras se mantiene el ambiente muy caluroso.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este martes, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, y vientos del sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del noreste y noreste en el litoral yucateco.

En Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 21° C al amanecer.

Noticia Destacada La selva maya se extingue: Yucatán perdió 580 mil hectáreas desde el año 2000

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Para zonas de la #PenínsulaDeYucatán, se prevén #Chubascos y #Lluvias fuertes durante esta tarde. Más información, en la imagen pic.twitter.com/7U4r6vimXi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 27, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 36° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

Noticia Destacada Adiós a las inundaciones en Ciudad Caucel: Así va la construcción del primer Corredor Verde

En Valladolid, además de temperaturas de entre 20 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.