Claudia Sheinbaum destaca avance del programa Vivienda para el Bienestar durante entrega de casas en Cancún

En el marco de la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el desarrollo habitacional Arcos Paraíso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las acciones que impulsa el Gobierno de México para atender el rezago habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna para miles de familias.

Como parte de su agenda de trabajo en Quintana Roo, la mandataria federal señaló que la estrategia de vivienda se desarrolla de manera coordinada con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Durante el evento, Sheinbaum reiteró que su administración mantiene la meta de construir un millón 200 mil viviendas en todo el país, como parte de la política nacional para ampliar el acceso a este derecho y atender las necesidades de la población.

Asimismo, afirmó que las acciones emprendidas forman parte de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que aseguró que los trabajos en materia de vivienda seguirán avanzando a lo largo de su administración.

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La Presidenta subrayó que el Gobierno federal continuará impulsando programas y proyectos enfocados en fortalecer la política de vivienda, con el objetivo de beneficiar a más familias en los próximos años.

De esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra su gira en la entidad, pues este domingo viajará a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026 tras ser invitada por el presidente Donald Trump.