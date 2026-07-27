Reaparece el COVID-19 en Campeche: SSA Federal confirma brote con seis casos positivos

A cinco meses de que concluya el 2026, el Covid-19 reapareció en Campeche. La Secretaría de Salud del Gobierno de México confirmó un brote de seis casos positivos de Coronavirus en la entidad, de acuerdo con el último informe de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral, lo que marca el retorno de la enfermedad al estado tras varios meses sin contagios confirmados.

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El reporte federal señala que en Campeche se han registrado 722 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave, de los cuales seis fueron confirmados como Covid-19, lo que representa una positividad del 0.8 por ciento. Hasta el momento, no se han registrado defunciones asociadas al virus en territorio campechano.

En la Península de Yucatán se acumulan 23 casos positivos de este padecimiento durante este año. Yucatán encabeza la región con nueve contagios, seguido de Quintana Roo, con ocho, y Campeche, con seis, cifras que reflejan una circulación aún limitada del virus, aunque mantienen la vigilancia epidemiológica activa en las tres entidades.

A nivel nacional, Campeche ocupa el lugar 25 entre las 32 entidades con mayor número de casos confirmados de Covid-19, ubicándose por arriba de Durango, Baja California, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas, estados que reportan menos casos positivos.

El informe de la Dirección General de Epidemiología precisa que los contagios en Campeche representan una proporción inferior al promedio nacional de positividad, que actualmente se ubica en 1.5 por ciento de los casos analizados por enfermedad respiratoria.

En todo el país se han notificado 74 mil 24 casos de ETI e IRAG, de los cuales mil 132 fueron confirmados como Covid-19. La Ciudad de México concentra el mayor número de contagios con 420 casos, seguida por el Estado de México, con 116; Hidalgo, con 99; Jalisco, con 53; Puebla, con 45, y Zacatecas, con 41.

Respecto a la mortalidad, la Secretaría de Salud Federal reporta 21 defunciones por Covid-19 en lo que va del año, con una letalidad nacional de 1.9 por ciento. Los estados con más fallecimientos son Hidalgo, con seis; Ciudad de México, con tres; Chihuahua y Guanajuato, con dos cada uno. Campeche, al igual que las dos entidades de la Península, permanece sin defunciones relacionadas con el Coronavirus durante 2026.

JGH