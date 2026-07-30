Clausuran seis desarrollos irregulares en Cancún; otros dos están bajo revisión

Seis desarrollos y fraccionamientos irregulares han sido clausurados en esta ciudad por autoridades del municipio Benito Juárez, debido a diversas anomalías, que van desde la falta de licencias hasta su ubicación en áreas donde no está permitido construir. Además, existen otros dos proyectos bajo revisión, informó la titular de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano, Nahielli Orozco Lozano.

La funcionaria adelantó que, con la actualización del Plan de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), se realizan ajustes para atender el crecimiento registrado en la avenida Huayacán.

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“Actualmente no se cuenta con permisos ahí, es una parte fundamental que debe cumplir el desarrollador, además de garantizar todos los servicios”, señaló.

Explicó que la expansión urbana en ese sector, con nuevos conjuntos habitacionales, comercios y restaurantes, ha generado presión sobre la infraestructura de agua potable y alcantarillado, donde la empresa concesionaria apenas realiza la introducción de las líneas de servicio.

Orozco Lozano indicó que durante la presente administración se han clausurado seis proyectos inmobiliarios, acciones efectuadas en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando existen indicios de posibles delitos relacionados con la comercialización irregular de terrenos.

Reportaron que varios desarrollos carecían de licencias y servicios básicos / Liza Vera

Asimismo, recomendó a quienes buscan adquirir un lote acudir previamente a la Secretaría Municipal para verificar que el predio cuente con las autorizaciones correspondientes, a fin de evitar riesgos para su patrimonio.

Advirtió que, aunque algunos compradores reciben la posesión de un terreno, ello no garantiza que posteriormente puedan edificar una vivienda, ya que muchos de estos asentamientos carecen de uso de suelo autorizado, infraestructura básica o permisos de urbanización.

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Precisó que las áreas donde con mayor frecuencia se detectan este tipo de ofertas se localizan hacia Bonfil, el Libramiento, la zona norte de Cancún y los límites con Isla Mujeres, donde continúa la expansión de la ciudad y la venta de predios.

La secretaria enfatizó que todo desarrollador que solicite una licencia de fraccionamiento está obligado a garantizar agua potable, drenaje y vialidades, requisitos indispensables para obtener la autorización y comercializar el proyecto conforme a la normatividad vigente.