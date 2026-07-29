Quintana Roo suma 121 desarrollos inmobiliarios irregulares; Sheinbaum alerta por fraude en predios

Quintana Roo acumula al menos 121 desarrollos inmobiliarios irregulares identificados por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Los municipios que concentran la mayor parte de estas lotificaciones anómalas son Tulum, Isla Mujeres, Solidaridad (Playa del Carmen) y Benito Juárez (Cancún).

El panorama estatal cobró relevancia nacional luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmara desde Palacio Nacional que Quintana Roo registra algunos de los casos más severos de corrupción relacionados con la tenencia de la tierra, la venta doble y el tráfico de predios en el país, resaltando la urgencia de modernizar los catastros y el Registro Público de la Propiedad a nivel nacional.

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Durante la conferencia matutina, la mandataria detalló que el Gobierno de México —a través del subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de la Sedatu, José Iracheta— trabaja en coordinación con estados y municipios para actualizar las plataformas catastrales y brindar certeza jurídica a los propietarios.

“El catastro consiste en tener en regla el Registro Público de la Propiedad para saber con precisión de quién es cada predio y garantizar que esa información sea pública”, explicó Sheinbaum Pardo.

La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la falta de control histórico sobre la propiedad agraria y urbana favoreció abusos en distintas regiones, pero remarcó que la entidad caribeña representa uno de los escenarios más complejos. “Hay casos extremos en Quintana Roo de predios que se vendieron seis u ocho veces y que, además, eran terrenos nacionales”, aseveró.

Litigantes revelaron que la suplantación y firmas falsas dominaron los engaños / Especial

Identifican y boletinan desarrollos irregulares

A nivel local, la Sedetus emitió alertas recientes sobre proyectos que incumplen con la normatividad vigente. Entre ellos figura el complejo denominado Aurea, ubicado en Tulum, señalada por contravenir los artículos 80 y 81 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado.

Asimismo, la dependencia estatal alertó sobre el desarrollo Mayab Tulum, promovido por la empresa LOAM Desarrollos, S.A. de C.V., el cual incurrió en actividades de publicidad y comercialización sin contar con la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal ni las licencias municipales correspondientes.

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El titular de la Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, precisó que entre 2025 y lo que va de 2026 se han detectado y, en su caso, clausurado 121 desarrollos por carecer de documentación legal o incurrir en faltas graves durante su proyección y venta.

Por su parte, Mario González Pliego Gutiérrez, integrante de la Barra de Abogados, advirtió que los fraudes inmobiliarios representan alrededor del 30% de los casos que atienden los despachos litigantes en la entidad. Señaló que las modalidades más frecuentes abarcan suplantación de identidad, alteración de escrituras y falsificación de firmas. Ante este escenario, organizaciones civiles y sectores profesionales han solicitado un actuar firme de las autoridades competentes para sancionar a los responsables y frenar las afectaciones económicas a compradores de buena fe