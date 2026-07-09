“Así apoyo a mi familia": Joven recorre más de 300 kilómetros al día para vender pitahayas en Cancún

Maximiliano, de 22 años, recorre diariamente más de 300 kilómetros desde Mérida hasta este destino para vender pitahayas junto con sus padres y primos, quienes desde las primeras horas del día cargan la camioneta Ford con la fruta que ofrecen en el cruce de las avenidas José López Portillo y Nichupté.

La jornada comienza alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la familia sale de Yucatán para llegar temprano a Cancún e instalar su pequeño punto de venta. Aunque reconoció que es un trabajo pesado, el joven asegura que lo realiza con gusto porque representa una forma de apoyar a sus seres queridos.

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“Es una chamba dura y cansada, pero me gusta hacerla porque así apoyo a mi familia, aunque me hubiera gustado terminar de estudiar. Quizá lo haga después”, comentó.

La pitahaya, una fruta característica de esta temporada por su color rosado y su pulpa blanca o rojiza, es el principal producto que trasladan hasta Cancún, aunque también comercializan otros alimentos del campo como plátano macho y naranja agria.

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Durante la venta, los más pequeños de la familia también colaboran con algunas tareas, mientras Maximiliano observa con orgullo que sus primos y sobrinos continúan estudiando, con la esperanza de que puedan alcanzar metas que él no logró cumplir, como terminar una carrera profesional.

Vecinos y trabajadores de la zona suelen acercarse al puesto para comprar fruta y conversar con la familia, además de reconocer la calidad de sus productos y el esfuerzo que implica trasladarse cada día desde Yucatán.