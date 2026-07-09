Francia se impone por 2-0 a Marruecos y se convierte en el primer semifinalista del Mundial 2026

La Selección de Francia cumplió con el pronóstico de favorita y derrotó por 2-0 a su similar de Marruecos, para convertirse en el primer semifinalista del Mundial 2026. Ahora espera al ganador del partido entre España y Bélgica.

Los galos comandados por Didier Deschamps no pudieron abrir el marcador en el primer tiempo, incluso, el capitán Mbappé no pudo anotar una pena máxima y se fueron al descanso sin goles.

Marruecos tuvo algunas oportunidades de gol, pero no pudieron concretar frente a la portería, además, no lucieron a la ofensiva como en partidos anteriores. El planteamiento fue más defensiva contra la subcampeona del mundo.

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Para la segunda mitad, Francia metió el acelerador y se fue arriba en el marcador 1-0, gracias a una gran definición de Kylian Mbappé que llegó a ocho anotaciones en la actual Copa del Mundo para empatar a Lionel Messi en el liderato de goleo.

El segundo gol llegó por medio de Dembelé, quien no perdonó frente a la portería custodiada por Yassine Bounou y puso el marcador 2-0, que al final sería el definitivo con el que sellaría su boleto a semis Francia.

La estrella y capitán de los franceses, Mbappé, salió de cambio por molestias en el tobillo, luego de recibir una fuerte entrada. Hasta el momento, no hay un parte médico oficial sobre la lesión de atacante.