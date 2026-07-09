Usaba casas ajenas para recibir comida y no pagar; vecinos acusan a hombre en Ciudad del Carmen

Un fuerte conflicto vecinal se registró la tarde de este jueves en la colonia Morelos, luego de que habitantes señalaran a un hombre identificado únicamente como Ignacio como presunto responsable de realizar pedidos de comida mediante engaños y utilizar domicilios ajenos como punto de entrega, situación que ha generado molestias y constantes confrontaciones entre vecinos y repartidores.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 55, esquina con 62, donde varios habitantes reclamaron a la propietaria de una vivienda ubicada sobre la calle 62, a quien acusan de presuntamente permitir que el señalado permanezca en el inmueble y continúe operando desde ese sector.

De acuerdo con los vecinos afectados, el supuesto estafador realiza pedidos a distintos negocios de comida utilizando como referencia viviendas de personas que no tienen relación con él. Una vez que los repartidores llegan al lugar, presuntamente evita pagar los alimentos o intenta hacerlo mediante transferencias bancarias falsas, dejando la pérdida económica a los establecimientos y ocasionando molestias a los propietarios de las viviendas utilizadas.

La inconformidad aumentó este jueves cuando una de las vecinas descubrió que la fotografía de la fachada de su domicilio había sido publicada en redes sociales por un negocio de venta de pollos, donde denunciaban que en esa dirección no habían pagado un pedido entregado. La afectada aseguró que nunca solicitó alimentos y que su vivienda fue utilizada sin su consentimiento por el presunto responsable.

Habitantes acusan a un hombre de realizar pedidos de comida con engaños. / Israel Lozano

Durante la discusión, la propietaria de la vivienda donde, según los vecinos, suele refugiarse Ignacio rechazó las acusaciones y aseguró que el hombre únicamente es un conocido que ocasionalmente la visita, por lo que afirmó que las actividades a las que se dedique no son de su responsabilidad.

Sin embargo, los habitantes del sector manifestaron que la situación ya les ha generado problemas, pues constantemente llegan repartidores a reclamar pagos o a investigar lo ocurrido, además del temor de verse involucrados en conflictos por acciones que, aseguran, no cometieron.

Asimismo, algunos vecinos señalaron que el hombre también es señalado por presuntamente consumir sustancias ilícitas en la vía pública y afirmaron que, cada vez que solicitan la intervención de las autoridades, este corre hacia el interior del domicilio donde supuestamente se resguarda, evitando ser asegurado por los elementos policiacos.

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Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que investiguen las denuncias y atiendan la problemática, con el objetivo de evitar que más comercios resulten afectados y que continúen utilizando viviendas de personas ajenas para cometer presuntos fraudes en la entrega de alimentos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni existe un pronunciamiento oficial de las autoridades respecto a este caso.

JGH