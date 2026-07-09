Gabito Ballesteros presume beso con Samadhi Zendejas y le dedica canción

El mundo del espectáculo en México está que arde tras la confirmación de la relación entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas. El cantante de corridos tumbados dejó atrás los meses de especulaciones y sorprendió a sus seguidores compartiendo una fotografía al lado de la actriz.

El detonante que obligó a la pareja a destapar su amor fue un video en donde se pudo apreciar a la cantante de corridos tumbados darle un beso a la actriz tras un concierto en la Ciudad de México. Este clip se volvió rápidamente viral y llevó a la pareja a confirmar su relación.

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Ballesteros sorprende al compartir foto al lado de Samadhi Zendejas

El clip en donde se pudo apreciar a la pareja besándose tuvo lugar el pasado domingo 5 de julio de 2026. Tras una presentación de Ballesteros en el Hipódromo de las Américas en la CDMX; se filtró un video donde ambos aparecían muy cariñosos y dándose un apasionado beso en una zona privada.

Gabito Ballesteros presume amor con Samadhi. / Instagram: gabitoballesteros

Aunque al principio muchos fanáticos dudaron y pensaron que se trataba de una simple estrategia de publicidad, el cantante decidió romper el internet publicando él mismo la fotografía del beso en sus redes sociales, un hecho que sorprendió a los seguidores de ambas estrellas.

Zendejas confirma la relación con Ballesteros

Pocas horas después del revuelo digital, la prensa captó a Samadhi Zendejas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde habló por primera vez frente a las cámaras sobre el músico. La actriz de 31 años confesó estar sumamente enamorada y no escatimó en elogios para su nuevo novio.

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