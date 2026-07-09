Atención Ciudadana de Cancún acumula 95 mil gestiones; resuelve 9 de cada 10 trámites presenciales

La Dirección de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Benito Juárez atiende diariamente entre 300 y 350 personas y desde su creación acumula 95 mil solicitudes, con porcentajes de resolución superiores al 90% en las gestiones realizadas mediante jornadas y ventanilla, informó su titular, María Fagni Gallegos Cruz.

Explicó que la dependencia opera con un equipo de 30 colaboradores distribuidos en las áreas de recepción, gestión social, vinculación, donativos y atención del “ChatCun” institucional, plataforma mediante la cual también se reciben reportes y solicitudes ciudadanas.

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Detalló que las 95 mil atenciones registradas provienen de jornadas de atención ciudadana, ventanilla, redes sociales y el “ChatCun”. Del total, el 92% de las solicitudes captadas durante las jornadas han sido resueltas; en ventanilla el avance es del 93, mientras que en redes sociales alcanza el 60 y en el Chat el 40, debido a que se trata de una plataforma de reciente creación que incrementó de manera considerable el número de reportes.

Las principales peticiones están relacionadas con apoyos médicos, como sillas de ruedas; asesoría para trámites, gestiones de salud, vinculación con dependencias estatales y federales, además de orientación jurídica, incluso para habitantes de otros municipios, cuyos casos son canalizados a las autoridades correspondientes.

Una de las principales quejas está relacionada con basureros clandestinos / Rodolfo Flores

En cuanto a las quejas más frecuentes, indicó que continúan destacando los reportes relacionados con Aguakan, basureros clandestinos, servicios públicos, Bienestar Animal y problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante un recorrido por las instalaciones, algunos usuarios compartieron sus experiencias con la dependencia. María I. López, quien acudió para solicitar una silla de ruedas para un familiar, aseguró que la atención fue rápida y cordial.

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“Pensé que iba a tardar mucho, pero en unos 25 minutos ya me habían orientado y prácticamente quedó resuelto el trámite. Me atendieron muy bien y fueron muy amables conmigo”, comentó.

Otro ciudadano acudió para gestionar su incorporación al IMSS-Bienestar y destacó la rapidez del servicio. “Llegué con varias dudas y aquí mismo me orientaron. La atención fue muy rápida y me explicaron qué documentos necesitaba para continuar”, señaló.