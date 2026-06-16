Ana Paty Peralta pedirá licencia para buscar la candidatura rumbo a 2027 en medio de pendientes en Cancún

En medio de persistentes problemas de inseguridad, calles en mal estado y sectores enteros de la ciudad con alumbrado deficiente, la presidenta de municipio Benito Juárez, Ana Paty Peralta, anunció que solicitará licencia a su cargo para contender en el proceso interno de Morena de cara a la definición de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.

La alcaldesa precisó que dejará temporalmente el Ayuntamiento durante la etapa de encuestas que realizará el partido, aunque todavía no existe una fecha definida para su separación. La convocatoria se emitirá el próximo 22 de junio y corresponderá a la dirigencia estatal establecer los plazos para que los aspirantes participen en igualdad de condiciones. Peralta desmintió versiones sobre una salida inmediata y afirmó que informará personalmente el momento en que solicitará la licencia, estimando que el proceso interno durará alrededor de dos meses.

Esta decisión ocurre mientras Cancún enfrenta desafíos diarios que afectan la calidad de vida de sus habitantes. Colonias populares reportan constantes fallas en el alumbrado público, baches que dañan vehículos y una percepción de inseguridad que no ha disminuido en varios sectores, según quejas recurrentes en redes sociales y grupos vecinales.

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Habitantes consultados expresaron opiniones encontradas. “La ciudad tiene muchos problemas pendientes. Ojalá que antes de irse deje todo bien encaminado, porque la gente ya está cansada de promesas”, comentó un vecino de la Región 236. Otra residente de la Supermanzana 94 señaló: “Es su derecho participar, pero mientras tanto, ¿quién va a resolver lo de las calles rotas y la falta de seguridad en las noches?”.

En plataformas digitales, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios cuestionan el momento elegido para el movimiento político, considerando que la administración aún tiene pendientes importantes en materia de servicios públicos, movilidad y atención a la ciudadanía. Algunos ven con buenos ojos la aspiración de Peralta, argumentando que su experiencia al frente del municipio podría fortalecer la propuesta de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

El proceso interno de Morena incluye a aspirantes que también podrían provenir de los partidos aliados, dentro del mismo bloque político. La definición de las coordinaciones estatales servirá para perfilar a quienes competirán posteriormente por la gubernatura.

Ana Paty Peralta, quien asumió el cargo en 2024, ha enfocado parte de su gestión en programas sociales y obras de infraestructura, aunque persisten críticas por la lentitud en la solución de problemas estructurales en una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional y turístico de la Península de Yucatán.

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La posible licencia temporal abre el debate sobre la continuidad de los proyectos locales y la atención a las demandas ciudadanas más urgentes. Sectores empresariales y vecinales esperan que durante el proceso interno no se detengan las acciones necesarias para mejorar la imagen y la funcionalidad del destino, el cual recibe millones de visitantes al año en la zona hotelera pero que enfrenta rezagos visibles en colonias habitadas por trabajadores del ramo.

La salida de Peralta, en caso de concretarse, obligaría al CABILDO a definir un encargado de despacho que mantenga la operatividad del Ayuntamiento en un periodo clave para la ciudad, ante la cercanía de la temporada vacacional de verano y los preparativos hacia el fin de año.

Vecinos de diferentes zonas coinciden en que, más allá de las aspiraciones políticas, lo prioritario es que la administración no deje en segundo plano los servicios básicos que impactan directamente en la vida diaria de miles de cancunenses.

El caso de la presidenta se suma a otros movimientos que se anticipan de cara al 2027, en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados concretos en seguridad, infraestructura y atención social antes de evaluar proyectos de mayor envergadura.