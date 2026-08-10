Denuncian desvío de 33 millones de litros de gasolina de Pemex para pescadores en Campeche

Pescadores ribereños de diversas comunidades de Campeche denunciaron el presunto desvío de millones de litros de combustible del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente, PACMA, que Petróleos Mexicanos, Pemex, entrega al Estado, al asegurar que desde 2021 la gasolina destinada al sector pesquero simplemente no ha llegado a sus manos, pese a que existen registros y bitácoras que acreditan la recepción de alrededor de 33 millones de litros de gasolina y seis millones 20 mil litros de diésel.

Noticia Destacada DiDi podrá operar legalmente en Campeche en septiembre; ¿qué pasará con InDrive?

Los hombres de mar exigieron al Gobierno del Estado y al Congreso local esclarecer dónde terminó el combustible y quién se benefició de un recurso que legalmente corresponde a las comunidades pesqueras.

José Huicab Fernández, de San Román; Juvencio Pastrana Bolívar y Fernando Caballero Acal, del 7 de Agosto; Abraham Martínez Caamal, de Lerma; así como Javier Colli Ac y José Enrique Gamboa Cruz, de Villamadero, acudieron al Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI para solicitar la intervención de los diputados locales y exigir explicaciones a los secretarios de Gobierno, Segob, y de Finanzas, Safin.

Los pescadores señalaron que el PACMA contempla para Campeche alrededor de 33 millones de litros de gasolina y 6 millones 20 mil litros de diésel para los municipios costeros y sectores productivos. No obstante, denunciaron que la parte correspondiente a los pescadores ribereños no les ha sido entregada desde 2021, por lo que demandaron conocer cuánto combustible recibió el Estado, cómo fue distribuido y, particularmente, dónde quedó el destinado a las comunidades pesqueras.

Afirmaron que no están solicitando recursos extraordinarios, sino que se cumpla con la entrega de lo que les corresponde. Incluso afirmaron que ya presentaron ante autoridades documentación y bitácoras que, según sostienen, permiten comprobar los volúmenes de combustible recibidos por el Gobierno estatal.

Los representantes del sector acusaron que el Instituto de Pesca y Acuacultura, Inpesca, mantiene registros de pescadores presuntamente inflados, situación que, advirtieron, podría facilitar que recursos destinados a los verdaderos hombres de mar terminen en manos de personas que no realizan la actividad.

Por ello, integrantes del Frente Único de Pescadores trabajan en sus propios padrones, sustentados en matrículas de embarcaciones, permisos vigentes y número de pescadores por lancha, con el propósito de identificar a los beneficiarios reales.

Los inconformes exigieron que la distribución del PACMA sea transparente y que los recursos lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos. Advirtieron que existen comunidades pesqueras donde las embarcaciones permanecen inactivas por la falta de recursos, mientras millones de litros de combustible destinados a apoyar al sector permanecen sin una explicación clara sobre su destino.

Finalmente, solicitaron a los diputados locales investigar la aplicación de los apoyos correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, y determinar si existieron irregularidades o desvíos en el manejo de los recursos entregados por Pemex.

JGH