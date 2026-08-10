¿Te quedaste fuera de la UADY? Aún puedes conseguir un lugar: estas son las fechas y licenciaturas disponibles

El resultado de la primera etapa de admisión no tiene que ser el punto final para quienes buscaban estudiar en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

La institución abrirá una nueva oportunidad para los aspirantes que no fueron seleccionados, con el objetivo de ocupar los lugares que queden disponibles en distintas licenciaturas.

La segunda vuelta permitirá competir por las vacantes que se generen después del proceso de inscripción de los alumnos admitidos. Lo más importante es que los aspirantes no tendrán que presentar nuevamente el examen de ingreso, pues la selección se realizará con base en el puntaje que obtuvieron previamente en el EXANI-II.

La segunda oportunidad ya tiene fecha: será en agosto

Quienes busquen un lugar en alguna de las licenciaturas con inicio de clases en agosto de 2026 deberán estar pendientes de la plataforma de admisión de la UADY. El calendario contempla dos días para realizar el registro:

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13 de agosto de 2026: inicia el registro.

inicia el registro. 14 de agosto de 2026: último día para registrarse.

último día para registrarse. 19 de agosto de 2026: publicación de resultados.

Antes de realizar el trámite, los aspirantes deberán revisar cuáles son las carreras que tendrán lugares disponibles y cuántas vacantes ofrece cada una.

¿Quién puede entrar a la segunda vuelta?

La oportunidad está dirigida a quienes participaron en el proceso de selección de la UADY, pero no consiguieron ser admitidos en la primera etapa.

Las vacantes no corresponden necesariamente a una lista previamente definida. Su número dependerá de los lugares que queden libres al concluir las inscripciones de los aspirantes que sí fueron seleccionados.

El rector de la UADY, Carlos Alberto Estrada Pinto, explicó que una de las razones por las que pueden surgir estos espacios es que algunos aspirantes admitidos finalmente no completen o no realicen su inscripción.

También puede ocurrir que una licenciatura haya tenido una oferta de lugares mayor a la demanda registrada.

No tendrás que volver a presentar el examen de admisión

Para quienes ya realizaron el proceso de selección, existe otro dato clave: no tendrán que presentar un nuevo examen para participar en la segunda vuelta.

La UADY utilizará el resultado que los aspirantes obtuvieron previamente en el EXANI-II para determinar la selección.

Además, tendrán dos posibilidades: intentar conseguir un lugar en la carrera que solicitaron originalmente o cambiar de opción y competir por una vacante en otra licenciatura.

Esta alternativa puede ser especialmente importante para quienes estén dispuestos a modificar su primera elección con tal de conseguir un espacio para iniciar sus estudios universitarios.

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Estas carreras tuvieron lugares en la segunda vuelta pasada

Aunque la oferta de 2026 todavía dependerá de las vacantes que se generen, el proceso del año pasado permite conocer el tipo de licenciaturas que pueden aparecer en esta etapa.

En la segunda vuelta anterior se ofrecieron 633 lugares en 38 licenciaturas, y todos fueron ocupados. Entre los programas que tuvieron espacios disponibles estuvieron:

Administración de Tecnologías de Información

Biología

Ingeniería en Computación

Matemáticas

Agroecología

Química Aplicada

Arqueología

Diseño del Hábitat

Ingeniería en Alimentos

¿Y si quieres entrar a la UADY en enero de 2027?

La segunda oportunidad no se limitará a quienes buscan comenzar clases en agosto. La UADY también contempla un proceso para las licenciaturas cuyo inicio de clases está programado para enero de 2027. En este caso, las fechas serán:

7 y 8 de enero de 2027: registro de aspirantes.

registro de aspirantes. 13 de enero de 2027: publicación de resultados.

¿Qué deben hacer los aspirantes que quedaron fuera?

La recomendación es no esperar hasta el último momento. Quienes no fueron admitidos deberán consultar la plataforma de admisión de la UADY para conocer qué licenciaturas tendrán vacantes y cuántos lugares estarán disponibles.

La segunda vuelta representa una nueva posibilidad de ingresar, pero los espacios serán limitados y la selección se realizará con base en los criterios establecidos por la universidad y el puntaje obtenido en el EXANI-II.