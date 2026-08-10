Balean dos casas en menos de una semana en Hopelchén; ahora atacan una en Bolonchén y hallan manta

La tranquilidad de los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas de la comunidad de Bolonchén de Rejón fue interrumpida alrededor de las 23 horas del domingo, cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego contra un predio cercano al estadio de béisbol Salvador Alvarado y al nuevo campo de fútbol de pasto sintético, ambos al norte de ese poblado.

Noticia Destacada Balean fachada de vivienda en la colonia San Martín de Hopelchén; se registra intensa movilización policiaca

De acuerdo a fuentes extraoficiales que confirmaron los hechos, fueron cuatro detonaciones de arma de fuego de calibre 9 milímetros, lo cual obligó a la movilización policiaca municipal con destacamento en esa localidad ubicada a 32 kilómetros de la cabecera municipal, quienes, al ser los primeros respondientes, acordonaron el área y tomaron nota de lo sucedido.

Al sitio también llegaron más elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de la cabecera municipal, y también policías ministeriales adscritos a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en la ciudad de Hopelchén, quienes hicieron los trabajos periciales correspondientes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en la calle Lázaro Cárdenas, cerca del estadio Salvador Alvarado.

Se supo que, en sus primeras declaraciones, el afectado de nombre con iniciales F. T., quien tiene 24 años de edad, dijo que tras escuchar los disparos en la calle y afuera de su vivienda, también escuchó que una motocicleta era acelerada para alejarse lo más rápido posible.

Los policías municipales y ministeriales encontraron casquillos de cuatro balas percutidas de calibre 9 milímetros.

Trascendió que, al realizar rondines en esa misma comunidad, los policías municipales encontraron una presunta narcomanta en la salida del poblado rumbo hacia la cabecera municipal, en la que amenazaban a varios supuestos vendedores de droga, inclusive de la ciudad de Hopelchén.

Hasta las 13 horas de este lunes, la SPSC no había emitido algún comunicado al respecto, tal como lo acostumbra a hacer.

Por otro lado, esta es la segunda vivienda baleada en menos de una semana en el municipio de Hopelchén, pues apenas el martes 4 del presente, un predio fue baleado en la colonia San Martín, de la ciudad de Hopelchén.