Padres de Cancún cuestionan “Mi Derecho, Mi Lugar"; acusan proceso injusto

Cientos de padres de familia exigen una respuesta para garantizar un lugar a sus hijos en el nivel bachillerato, al considerar que el nuevo sistema de asignación fue injusto y dejó sin espacio a estudiantes con promedios sobresalientes.

Karina Haley, Leticia Gutiérrez, Frida Sofía Sosa y Lenny Moreno, entre otros tutores, manifestaron su inconformidad con el esquema “Mi Derecho Mi Lugar Q.Roo 2026”.

“Mi hija tiene un excelente promedio y aun así quedó sin cupo. No me parece justo; en ese caso habría sido mejor aplicar un examen de admisión”, expresó Haley.

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El pasado 8 de julio, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) publicó los resultados del proceso de ingreso al bachillerato mediante este nuevo mecanismo, que distribuye los lugares en instituciones como el Colegio de Bachilleres, Cecyte, Conalep, CBTIS, Cetmar, CBTA, Telebachillerato Comunitario, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” y otros planteles de educación media superior.

La dependencia informó que los aspirantes podían consultar su asignación en el portal oficial utilizando el usuario y contraseña registrados durante el proceso o, en caso de olvidarlos, recuperarlos en línea. También habilitó atención mediante su asistente de WhatsApp.

Sin embargo, desde el mismo día de la publicación de los resultados y durante las jornadas posteriores, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de padres que denunciaron que sus hijos no aparecían en las listas de los planteles asignados y solicitaron una explicación a las autoridades educativas.

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En respuesta, la vocería de la SEQ aseguró que hay capacidad suficiente para atender la demanda del próximo ciclo escolar. Según la dependencia, se ofertarán 25 mil 659 espacios, cifra superior a los 23 mil 916 aspirantes registrados para ingresar a los distintos subsistemas de educación media superior en Quintana Roo, por lo que ningún egresado de secundaria se quedará sin un lugar.

No obstante, los padres cuyos hijos aún no aparecen en los listados difundidos por las instituciones señalaron que personal de la SEQ les indicó acudir, a partir del 10 de agosto, a las oficinas de la dependencia en cada municipio para revisar su situación y dar seguimiento a cada caso.