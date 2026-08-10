Roban ventiladores y bomba de agua de la escuela Matías Romero en Playa del Carmen

Un robo fue reportado al interior de la escuela Matías Romero, donde un individuo habría ingresado durante la noche para sustraer diversos objetos y ocasionar daños en las instalaciones del plantel, ubicado en las inmediaciones de la Región 234.

De acuerdo con el reporte realizado ante las autoridades, el sujeto ingresó al centro educativo y recorrió varios salones, de donde presuntamente sustrajo ventiladores, además de la bomba de agua utilizada en las instalaciones escolares.

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Durante el ingreso, también habría provocado daños materiales en diferentes aulas, aunque hasta el momento no se ha precisado el monto total de las pérdidas ocasionadas por el robo y los destrozos.

Como parte de la información proporcionada a las autoridades, fue compartida evidencia en la que presuntamente aparece la persona relacionada con el ingreso al plantel. Dicho material quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

El hecho fue reportado a elementos policiacos, quienes tomaron conocimiento del caso y recabaron la información relacionada con el robo registrado en las instalaciones educativas.

De manera adicional, vecinos de la zona señalaron que un hombre con características similares al que aparece en la evidencia presuntamente ha sido visto durante las noches en los alrededores de la colonia 234.

Según los testimonios proporcionados por habitantes del sector, el individuo presuntamente recorre las calles durante la noche y observa diferentes domicilios. Asimismo, señalaron que suele portar una varilla mientras permanece en la vía pública.

Estos señalamientos forman parte de la información aportada por los vecinos y deberán ser corroborados por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la identidad del individuo que aparece en las imágenes ni se ha establecido de manera oficial su responsabilidad en el robo ocurrido dentro de la escuela.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras se realizan las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el ingreso al plantel, identificar al presunto responsable y establecer si existe relación con otros hechos registrados en el sector.

El robo dejó como resultado la pérdida de varios objetos utilizados para el funcionamiento de la escuela, además de daños en distintas áreas del inmueble.