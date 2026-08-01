Cateo en Cancún por investigación de trata de menores

La tarde de este sábado, elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Trata de Menores llevaron a cabo una diligencia de cateo en un domicilio ubicado en la Supermanzana 61 de Cancún, como parte de una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

El operativo se desarrolló en un inmueble habilitado como casa habitación, localizado entre la avenida José López Portillo y la calle 10 Poniente, en el fraccionamiento Privadas del Sol, donde los agentes ministeriales ingresaron para realizar una inspección autorizada por un juez de Control.

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De acuerdo con información extraoficial, la intervención es resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Trata de Menores, las cuales permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar la orden de cateo. Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez concedió el mandamiento judicial, mismo que fue ejecutado durante la tarde de este sábado.

Durante la diligencia participaron agentes ministeriales especializados, quienes realizaron una revisión minuciosa del inmueble en busca de indicios que pudieran fortalecer la carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no habían dado a conocer si en el lugar fueron localizados objetos, documentos o elementos relacionados con las indagatorias.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado si durante el operativo fueron detenidas personas o si hubo víctimas rescatadas como resultado de la intervención.

Para garantizar la seguridad de los agentes, el operativo contó con el apoyo de autoridades federales, las cuales permanecieron resguardando el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales. La presencia de unidades oficiales llamó la atención de vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue sin que se registraran incidentes.

Al concluir la acción ministerial, el inmueble quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado y fue colocado bajo resguardo con sellos oficiales, por lo que permanecerá bajo control de la autoridad mientras continúan las investigaciones.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita información oficial sobre los resultados del cateo y precise si la diligencia derivó en aseguramientos, detenciones o rescate de posibles víctimas relacionadas con la carpeta de investigación. Mientras tanto, las indagatorias continúan bajo reserva para no afectar el desarrollo del caso.