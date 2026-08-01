Congreso de Quintana Roo congela iniciativa para regular celulares en escuelas

Mientras el Gobierno federal alista una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas del país, en Quintana Roo permanece sin dictaminar una propuesta presentada desde enero de este año para restringir el uso de dispositivos electrónicos durante el horario escolar en planteles de educación básica. El planteamiento continúa “congelado” en el Congreso del Estado, pese a que 17 entidades ya aprobaron medidas similares.

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La propuesta plantea reformar la Ley de Educación del Estado para establecer que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no utilicen teléfonos celulares durante la jornada escolar, salvo cuando exista una finalidad pedagógica autorizada por el personal docente o por razones de emergencia.

Además, contempla que cada plantel implemente mecanismos para el resguardo de equipos.

De acuerdo con el legislador promovente, el proyecto aún no ha sido analizado por la Comisión de Educación del Congreso local. Indicó que la iniciativa permanece pendiente de dictaminación, al igual que otras propuestas que continúan en espera de ser discutidas.

El objetivo de la reforma es reducir las distracciones en las aulas, mejorar el aprovechamiento académico y fortalecer la convivencia escolar, además de prevenir problemas relacionados con el uso excesivo de celulares, como el ciberacoso y la afectación a la salud mental.

El tema cobró relevancia a nivel nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que presentará una iniciativa para regular el uso de celulares en las escuelas, basada en consultas con docentes, madres y padres de familia, así como expertos. El anuncio se dio mientras 17 estados ya cuentan con restricciones sobre estos dispositivos, luego de que Sinaloa aprobara recientemente una regulación para educación básica y media superior.

En Cancún, la posibilidad de limitar el uso de teléfonos móviles en las aulas generó opiniones divididas entre madres y padres de familia. Algunos consideraron que los aparatos representan una distracción constante y respaldaron que permanezcan guardados durante las clases, salvo en casos de emergencia.