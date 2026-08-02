Vecinos de la SM 510 de Cancún mantienen rechazo al nuevo Semefo tras reunión con la Fiscalía

Una primera reunión convocada por las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado (FGE) con habitantes de la Supermanzana 510 no dejó ningún acuerdo respecto a la apertura del nuevo Servicio Médico Forense (Semefo) en esta zona de la ciudad.

Los colonos reiteraron su exigencia de reubicar estas instalaciones, mientras que personal de la Dirección de Servicios Periciales de la FGE intentó persuadirlos de que la construcción cumple con todas las medidas de seguridad sanitaria para evitar afectaciones a la población.

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María, quien vive a unos metros de la entrada del inmueble recién edificado sobre la avenida Politécnico, comentó que el encuentro, acordado durante la manifestación organizada para oponerse al proyecto, se llevó a cabo el viernes pasado en la sala de juntas del Palacio Municipal.

Uno de los participantes, Pedro Ruiz, afirmó que los representantes del Ayuntamiento y de la Fiscalía no presentaron permisos ni documentos oficiales emitidos por las autoridades sanitarias y de Desarrollo Urbano que acrediten el uso de suelo del predio, así como las autorizaciones correspondientes para el manejo de cadáveres.

Rebeca Sandoval indicó que el personal de Servicios Periciales buscó convencerlos de que la operación del Semefo no ocasionará molestias, gracias a los protocolos sanitarios implementados. Además, explicó que el inmueble fue diseñado con una capacidad máxima para 180 cuerpos.

Acusaron que Servicios Periciales buscó convencerlos de que no se causarán molestias / Gabriel Alcocer

Las actuales instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicadas en la avenida Andrés Quintana Roo, llegaron a resguardar más de 600 cadáveres.

Otro residente, identificado como Andrés, señaló que el personal de Servicios Periciales les informó durante el encuentro que la mayoría de los cuerpos permanecerán en resguardo por un periodo no mayor a 72 horas, ya que en ese tiempo se realizan los trámites necesarios para su entrega a los familiares.

Las autoridades reconocieron que, en promedio, ingresan al menos 10 cuerpos al día, lo que implicaría una mayor movilización de unidades hacia el nuevo inmueble.

La inconformidad de los vecinos surgió el martes pasado, cuando descubrieron que una obra que durante varios meses les fue presentada como un futuro centro de verificación vehicular, en realidad sería destinada al nuevo Semefo.

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Ante esta situación, los habitantes realizaron una manifestación y bloquearon la avenida Politécnico para impedir el inicio de operaciones del inmueble. Como respuesta, las autoridades propusieron la realización de una mesa de diálogo con el propósito de buscar una solución al conflicto.

Otro de los vecinos aseguró que durante la reunión no se alcanzó ningún consenso y que próximamente se llevará a cabo un nuevo encuentro, en el que esperan contar con la presencia del fiscal general del estado, Raciel López Salazar, a fin de exponerle su petición de reubicar dichas instalaciones.