Mérida supera meta de reforestación: planta 8 mil 754 árboles antes de concluir la Cruzada Forestal

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada anunció que la Cruzada Forestal 2026 superó la meta establecida de 8 mil 500 árboles antes de concluir sus jornadas de plantación, gracias al trabajo conjunto de ciudadanía, empresas, universidades, organizaciones civiles y colaboradores del Ayuntamiento.

“Hoy vivimos un momento muy significativo para Mérida, superamos la meta que nos propusimos alcanzando 8 mil 754 nuevos árboles que se integran a la infraestructura verde de la ciudad, esto habla del enorme compromiso que tiene la ciudadanía y la confianza en su Ayuntamiento para trabajar juntos”, señaló la alcaldesa.

Además, destacó que este resultado es posible gracias al compromiso de más de 3 mil 500 voluntarios, quienes durante las distintas jornadas han participado en la plantación de especies locales florales, frutales y de sombra, fortaleciendo el patrimonio ambiental de la ciudad.

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“Con estos nuevos árboles tendremos más aire limpio, sombra y bienestar para cada familia, porque más allá de la naranja, balché y xcalol plantado, sembramos conciencia y futuro para las siguiente generaciones”, subrayó.

Durante la jornada número 17 de esta cruzada se reforestaron especies locales como mandarina, zapote, naranja dulce, balché, chacté, chaksinkín, xcanlol y kitinché, que contribuirán a generar mayor cobertura vegetal, alimento para la fauna y polinizadores, además de brindar sombra, mejorar la calidad del aire y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente a las altas temperaturas.

Asimismo, la alcaldesa reconoció la participación de la ciudadanía, universidades, organizaciones y empresas, entre ellas Kanan Kab, Bepensa, Berel, Oxxo, Cemex, Mitza, Kimikolor, Galletas Dondé, Grupo Linderos, Botanas La Lupita, Consur, Vive Fundación, Everland, Proalmex, La Anita y Kekén.

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Cecilia Patrón reiteró el llamado a seguir fortaleciendo la cultura del cuidado ambiental, construyendo entre todas, la Mérida verde, sostenible y solidaria que brinde la calidad de vida que todas las familias meridanas sueñan.

Por su parte, el director de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante Aguilar, recordó que en la 13a. Cruzada Forestal 2026 la meta era plantar 8 mil 500 árboles en 18 jornadas, aprovechando la temporada de lluvias, con la incorporación de más de 50 especies locales florales, frutales y de sombra, seleccionadas por su adaptación al ecosistema urbano y su aporte a la biodiversidad.

“Superamos la meta programada antes de concluir la Cruzada. Esto nos alienta a seguir realizando con mayor esfuerzo cada acción que implementamos desde el Ayuntamiento para seguir avanzando hacia una Mérida cada vez más verde”, reiteró.