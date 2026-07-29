Vecinos de la SM 510 de Cancún bloquearon avenidas para rechazar construcción de un nuevo Semefo

Habitantes de la supermanzana 510 realizaron una manifestación la tarde de este martes para expresar su rechazo a la construcción de un nuevo Servicio Médico Forense (Semefo) en un predio ubicado sobre la avenida Politécnico, en su cruce con avenida México, en Cancún. La protesta derivó en el bloqueo de ambas vialidades, lo que ocasionó afectaciones a la circulación y obligó a las autoridades a implementar un operativo de vialidad en la zona.

Desde las primeras horas de la movilización, los vecinos se congregaron en el lugar con pancartas y consignas para manifestar su inconformidad con el proyecto, argumentando su preocupación por el impacto que podría generar en el entorno habitacional. Los manifestantes señalaron que buscan ser escuchados por las autoridades y conocer a detalle el alcance de la obra, además de expresar su desacuerdo con que este tipo de instalaciones sea construido cerca de viviendas.

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Como medida de presión, los inconformes cerraron el paso vehicular sobre las avenidas Politécnico y México, obligando a cientos de conductores a buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

La circulación permaneció afectada mientras se desarrollaban las negociaciones entre los representantes vecinales y las autoridades.

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Al sitio acudieron representantes del Ayuntamiento de Benito Juárez y de la Fiscalía General del Estado, quienes sostuvieron un diálogo con los manifestantes con el propósito de escuchar sus inquietudes y encontrar una solución que permita destrabar el conflicto sin recurrir al uso de la fuerza.

Durante las conversaciones, las autoridades explicaron que se buscará construir acuerdos con los habitantes de la zona, por lo que las mesas de diálogo continuarán con el objetivo de atender las inquietudes de los vecinos y dar seguimiento a sus planteamientos. Hasta el cierre de la movilización no se informó sobre la suspensión definitiva del proyecto ni sobre los compromisos específicos alcanzados entre ambas partes.

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Mientras se desarrollaba la protesta, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito permanecieron en el lugar para resguardar el área, desviar la circulación y prevenir accidentes, tanto para los automovilistas como para los propios manifestantes. Los agentes implementaron cortes a la circulación y orientaron a los conductores sobre las vías alternas disponibles para disminuir las afectaciones.

La manifestación transcurrió de manera pacífica y bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad, mientras los vecinos insistieron en que continuarán buscando un acercamiento con las autoridades para conocer el futuro del proyecto y garantizar que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta antes de que se tome una decisión definitiva sobre la construcción del nuevo Semefo.