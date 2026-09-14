“Que transparenten cuánto van a gastar”: Cancunenses cuestionan el concierto de Lucero y Mijares; piden destinar recursos a obras públicas

Mientras la Plaza de la Reforma comienza a transformarse para recibir el próximo 15 de septiembre a miles de personas con motivo de los festejos patrios, ciudadanos cuestionaron el gasto que implicará para el Ayuntamiento de Benito Juárez el concierto estelar de Lucero y Mijares, cuyo costo aún no ha sido transparentado.

El Gobierno municipal anunció que el acceso al evento será gratuito y que la celebración comenzará a las 19:30 horas, con la participación de artistas locales y diversas actividades previas al Grito de Independencia.

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Posteriormente, habrá un espectáculo con 200 drones y, a las 23:35 horas, se presentarán ambos artistas. En Aguascalientes, el Gobierno estatal pagó 11 millones 720 mil pesos por su presentación en el 2024, mientras que en Mérida el espectáculo alcanzó los 14 millones 702 mil 707.68 durante el Día de la Madre.

Durante un recorrido por distintos puntos de la ciudad, las opiniones de los vecinos contrastaron con el anuncio oficial.

En la Región 100, la comerciante Rosa Méndez señaló: “Está bien que haya algo gratis, pero aquí seguimos con baches y sin alumbrado en varias calles. Mejor que arreglen eso antes de gastar en cantantes”.

Vecinos quieren saber cuánto desembolsarán por una noche de música y drones / Liza Vera

Mientras tanto, en la Supermanzana 63, el taxista Carlos Herrera dijo que: “Uno ve la plaza llena de adornos y drones, pero en mi colonia la basura se acumula días enteros y la Policía casi no pasa. Ese dinero debería ir a seguridad y limpieza”.

La ama de casa Patricia López, de la avenida 135, dijo: “Los trabajos siguen sin terminar desde hace meses. Hay calles sin pavimentar y el drenaje se tapa con cada lluvia. Un concierto no nos resuelve la vida diaria”.

Mientras que el estudiante Luis Ramírez, cuestionado en la avenida Chichén Itzá, afirmó: “Mis papás trabajan todo el día y no tienen tiempo de ir al Grito. Prefieren que inviertan en el Politécnico y en las escuelas que están deterioradas, no en un show de una noche”.

En la zona de la avenida José López Portillo, el jubilado Miguel Ángel Sánchez expresó: “La inseguridad no baja y los servicios públicos fallan. Que transparenten primero cuánto van a gastar y luego digan si realmente les alcanza para lucir a Lucero y Mijares”.

Así, mientras el Ayuntamiento anuncia un festejo gratuito para los cancunenses, ciudadanos cuestionan la prioridad del gasto y piden conocer cuánto se destinará al espectáculo. Será hasta conocer los contratos y gastos asociados cuando pueda determinarse cuánto terminó pagando la ciudad por una noche de música, drones y celebración.

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Ante la cercanía de la celebración la Plaza de la Reforma ya luce engalanada con motivos patrios y se realizan los preparativos para el montaje del escenario. A la par, la Dirección de Tránsito municipal prepara el operativo vial para el evento.

Para el martes 15 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, habrá cierres parciales sobre la avenida Tulum, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre la Uxmal y Cobá.

Asimismo, en la avenida Nader se cerrará un carril en dirección de Uxmal hacia Cobá.