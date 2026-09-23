Inicia recuperación del antiguo Hospital General de Cancún tras años de abandono

Durante la madrugada de este miércoles, autoridades iniciaron el operativo para recuperar las instalaciones del antiguo Hospital General de Cancún, inmueble que permaneció abandonado durante varios años y que era utilizado como refugio por personas en situación de calle.

Los trabajos comenzaron alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando elementos de la Policía Municipal, integrantes del Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, personal de Servicios Públicos, Protección Civil, Bomberos y paramédicos arribaron al antiguo nosocomio para realizar el desalojo de las personas que permanecían en el interior.

Noticia Destacada Incendio de montículos de basura genera movilización de bomberos en la Supermanzana 65 de Cancún

El operativo tuvo como principal objetivo recuperar el inmueble antes de que comiencen los trabajos de demolición y construcción de lo que será el nuevo Hospital de Gineco-Pediatría de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Una vez que fueron retiradas las personas que se encontraban en situación de calle, personal de Servicios Públicos comenzó con las labores de limpieza tanto al interior de las instalaciones como en los alrededores. Durante las primeras horas fueron retiradas varias toneladas de basura y diversos objetos que se habían acumulado con el paso de los años.

Mientras se desarrollaban estas labores, elementos de la Policía Municipal permanecieron en los alrededores para mantener la seguridad y resguardar a los trabajadores que participaron en el operativo, principalmente ante la posibilidad de que algunas de las personas retiradas regresaran e intentaran ingresar nuevamente al inmueble.

De acuerdo con la información recabada, esta intervención forma parte de la primera etapa para recuperar el terreno y dar paso a un nuevo proyecto hospitalario. Después de la limpieza se contempla la demolición de las antiguas instalaciones y, posteriormente, el inicio de los trabajos de construcción del nuevo hospital especializado en atención ginecológica y pediátrica.

El inmueble tiene además un significado particular para la historia reciente de Cancún, pues durante décadas funcionó como el principal Hospital General de la ciudad. Sin embargo, en marzo de 2017 dejó de operar como hospital luego de que los servicios fueran trasladados al actual Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, ubicado en la zona del Arco Vial.

Noticia Destacada Anuncian seis obras hospitalarias y 244 camas censables para Quintana Roo

Desde entonces, las antiguas instalaciones permanecieron sin funcionamiento y con el paso de los años fueron deteriorándose, hasta convertirse en un punto donde comenzaron a permanecer personas en situación de calle.

Ahora, a más de nueve años de haber quedado fuera de servicio, el antiguo Hospital General será intervenido para dar paso a un nuevo proyecto de infraestructura médica que busca convertir este espacio en un hospital dedicado a la atención de mujeres y niños.