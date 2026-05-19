Anuncian seis obras hospitalarias y 244 camas censables para Quintana Roo

El Gobierno de México puso en marcha un ambicioso plan de expansión de la infraestructura hospitalaria nacional, anunciando seis proyectos de gran escala y 244 camas censables nuevas para Quintana Roo.

Actualmente, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum invierte 4,851 millones de pesos en la entidad, para la reconversión del antiguo hospital general al Hospital Materno Infantil de Cancún, la edificación de la Torre de Especialidades junto al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, la construcción de Hospital General de Felipe Carrillo Puerto y el nuevo Hospital General de Chetumal.

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Este martes, desde Palacio Nacional, durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dio los detalles del plan de infraestructura 2024-2030.

El funcionario explicó que, desde el inicio de la actual administración y hasta mayo de 2026, se han concluido y puesto en operación 29 proyectos hospitalarios en distintas regiones del país. Estas obras han permitido incorporar mil 320 nuevas camas al sistema nacional de salud.

Precisó que el plan de infraestructura hospitalaria 2024-2030 contempla la construcción de más de nueve mil camas adicionales mediante nuevos hospitales, ampliaciones y proyectos de sustitución y modernización médica en diversos estados.

En la conferencia matutina, también participaron autoridades del sector salud federal, entre ellas Zoé Robledo, quien destacó que actualmente existen 81 proyectos hospitalarios en desarrollo en el país, incluyendo Quintana Roo.

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Por su parte, Martí Batres Guadarrama, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informó que continúan las obras de la clínica hospital en Chetumal y la ampliación del hospital en Cancún.

Batres señaló que estos proyectos considerados prioritarios buscan fortalecer la atención médica en la entidad.