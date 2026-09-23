OCDE mejora previsión para México: PIB crecería 1.5% en 2026 por impulso tecnológico y menores tasas

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró de manera importante su expectativa de crecimiento para México en 2026 y ahora prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) avance 1.5 por ciento, siete décimas por encima de la estimación de 0.8 por ciento publicada en junio.

En su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas, difundido este miércoles 23 de septiembre, el organismo explicó que la revisión responde principalmente al dinamismo de la producción vinculada con el sector tecnológico y al efecto rezagado de las reducciones en las tasas de interés. Para 2027, mantuvo una previsión de crecimiento de 1.8 por ciento.

La economía mexicana había crecido 0.7 por ciento durante 2025, por lo que la nueva proyección implicaría una aceleración durante el presente año.

¿Por qué la OCDE mejoró su previsión para México?

El organismo señaló que la actividad económica mexicana ha mostrado mayor fortaleza de la prevista, especialmente en la producción relacionada con tecnologías.

También espera que la política monetaria más flexible comience a tener un mayor efecto sobre la actividad económica. Las reducciones previas en la tasa de referencia pueden apoyar gradualmente el crédito, la inversión y el consumo, aunque este impacto suele presentarse con rezago.

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En junio, la OCDE había estimado un avance de apenas 0.8 por ciento para México en 2026 y advertía que la incertidumbre comercial, las tarifas y la menor inversión pública limitarían la recuperación.

Aranceles de Estados Unidos siguen como riesgo para México

Pese a la mejora en la previsión, la OCDE advirtió que el entorno comercial continúa como uno de los principales factores de riesgo.

Estados Unidos aplicó desde julio nuevos aranceles bajo la Sección 301, con recargos de 12.5 puntos porcentuales sobre una amplia gama de productos procedentes de 38 países, entre ellos México y Canadá.

A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La organización advirtió que las dudas sobre el acuerdo pueden frenar el crecimiento del comercio regional, especialmente en sectores estrechamente integrados entre los tres países.

Inflación en México se mantendría elevada en 2026

La OCDE también revisó sus estimaciones sobre precios. Para México, proyecta una inflación general de 4.1 por ciento en 2026, por encima de su cálculo previo de junio.

La inflación subyacente, que excluye productos con precios más volátiles como energía y alimentos frescos, también se ubicaría en 4.1 por ciento este año y descendería a 3.2 por ciento en 2027.

El organismo señaló que las medidas gubernamentales de apoyo a precios han ayudado a moderar parte de las presiones relacionadas con energía en México. Sin embargo, el escenario internacional continúa expuesto a riesgos por los precios del petróleo, alimentos y nuevas interrupciones en las cadenas de suministro.

Ralentización del crecimiento mundial en el 1ºsem. 2026 aunque con mayor resiliencia de lo previsto.



El impacto del conflicto en Oriente Medio se atenuó gracias a notables reservas de petróleo, un mayor suministro no proveniente del Golfo y medidas de apoyo gubernamental.



🧵1/2 pic.twitter.com/8meY3WTKj7 — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) September 23, 2026

Economía mundial crecería 2.9% este año

En el panorama global, la OCDE prevé un crecimiento de 2.9 por ciento en 2026 y 3.0 por ciento en 2027. El organismo señaló que la economía mundial ha resistido mejor de lo esperado el impacto de los conflictos en Medio Oriente, aunque persisten riesgos derivados de la energía, la inflación y las tensiones comerciales.

Para México, la nueva previsión representa una mejora sustancial frente al escenario planteado hace tres meses, aunque la organización mantiene cautela por el entorno comercial con Estados Unidos y la incertidumbre alrededor del T-MEC.

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