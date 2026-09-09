Migrantes buscan asesoría legal en Cancún; Defensoría Pública Federal atiende a 20 personas al día en el “El Crucero”

Mientras la ciudad se mantiene como uno de los principales puntos de llegada y tránsito de personas extranjeras, cada vez más migrantes buscan orientación para regularizar su situación, solicitar refugio o reunirse legalmente con sus familias. Personal de la Defensoría Pública Federal informó que uno de sus módulos itinerantes, ubicado en la zona de “El Crucero”, atiende alrededor de 20 personas al día.

Ante el incremento de solicitudes, desde el 2022 la institución comenzó a trasladar parte de sus servicios a distintos puntos de la ciudad, mediante jornadas de orientación dirigidas a quienes desconocen que pueden obtener representación jurídica gratuita. Liliana Rivera Almaraz y Beatriz Piña Lindero, oficiales administrativas de la dependencia, señalaron que los trámites migratorios y de movilidad son los más solicitados, incluidos los procesos para obtener el reconocimiento como refugiado y la unificación familiar.

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La labor también contempla casos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principalmente de pacientes a quienes les niegan medicamentos, consultas o cirugías. En estas situaciones, la Defensoría puede promover amparos para garantizar el acceso a la salud. Sus servicios comprenden orientación, asesoría y representación legal; cuando un asunto queda fuera de sus atribuciones, los usuarios son canalizados a la autoridad pertinente.

Asimismo, brinda atención en materias penal, administrativa, laboral y fiscal, además de asuntos relacionados con personas con discapacidad, pensiones y la defensa de niñas, niños y adolescentes. También ha cobrado relevancia la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en temas como matrimonio igualitario, adopción homoparental, identidad de género y prestaciones de seguridad social.

Detallaron entrevistadas que se protegen los derechos de la comunidad LGBTIQ+ / Liza Vera

Sin embargo, acercar estos servicios a la población ha generado dificultades. Personal de la institución afirmó que en ocasiones han intentado retirar sus módulos de espacios públicos, incluso con la intervención de elementos de la Policía Preventiva, como ocurrió en el Parque de Las Palapas.

También se han presentado obstáculos en algunas clínicas del Sector Salud al intentar contactar a personas que podrían necesitar asistencia legal. Esta situación evidencia que, pese a los esfuerzos por acercar la justicia gratuita, persiste un amplio desconocimiento sobre los derechos de migrantes, pacientes, trabajadores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

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La Defensoría realiza jornadas al menos dos veces por semana en distintos puntos de Cancún y difunde sus servicios mediante radio, televisión y redes sociales. Sus oficinas están ubicadas en la avenida Andrés Quintana Roo, dentro del Poder Judicial, edificio C, primer piso.

El principal desafío, señalan las defensoras, es que la población sepa que no necesita contar con recursos económicos para acceder a un abogado cuando enfrenta un conflicto ante una autoridad federal. En una ciudad como Cancún, donde convergen diariamente personas de distintos estados y países, la falta de información puede convertirse en otro factor de vulnerabilidad.