Quintana Roo reduce 59.9% el promedio diario de homicidios dolosos en 2026

Quintana Roo reportó una reducción del 59.9% en el promedio diario de homicidios dolosos al cierre de agosto del 2026, en comparación con los primeros ocho meses del 2025, según datos presentados por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Este descenso posiciona a Quintana Roo como el tercer estado con mayor reducción en este delito a nivel nacional, solo detrás de San Luis Potosí, que registró una baja del 79.8%, y Nayarit, con un 65.3 menos en homicidios dolosos en el periodo de enero a agosto comparado con el mismo lapso de 2025.

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De acuerdo al informe mensual del SESNSP, en Quintana Roo solo se han cometido 68 homicidios dolorosos de enero a julio del presente año.

El informe del SESNSP también destacó que otros estados con disminuciones significativas incluyen Baja California Sur con 53.8%, Zacatecas con 51.3 y Nuevo León con 51.1. Estas cifras reflejan una tendencia nacional a la baja en homicidios dolosos durante los últimos dos años.

Atribuyen los resultados a acciones coordinadas entre autoridades / Rodolfo Flores

Sin embargo, ciudadanos aseguran que los homicidios continúan día a día en la entidad.

En tanto que la autoridad federal pondera que la reducción de este delito en Quintana Roo tiene un impacto directo en la percepción de seguridad y en la calidad de vida de sus habitantes, además de fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia constante para evitar repuntes en la incidencia delictiva.

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Presidenta Sheinbaum: inteligencia e investigación, las novedades

No podía explicarse la disminución de homicidios si no hubiera habido una estrategia de atención a las causas". Sin embargo, señaló dos elementos adicionales que han marcado la diferencia en su administración.

"La parte de inteligencia e investigación la estamos fortaleciendo mucho con el nuevo sistema que se coordina entre la Secretaría de Seguridad, el área de inteligencia, la Guardia Nacional, la inteligencia naval y la inteligencia militar para la seguridad pública.

San Luis Potosí y Nayarit encabezaron la lista con las mayores disminuciones / Rodolfo Flores

Eso permite las detenciones", explicó. Y añadió un tercer factor: "El cambio en el poder judicial. Ahora estamos haciendo un estudio de cómo una detención no sale al otro día el presunto. Ya no tenemos el mismo nivel de puerta giratoria que se tenía hace unos años. Y eso tiene que ver con el poder judicial".

La mandataria insistió en que la educación es clave para prevenir el reclutamiento de jóvenes: "Educación, educación, educación y más preparatorias. Ese es nuestro objetivo. Un joven de 15 años puede pensar que ese es un futuro o son más vulnerables a distintas formas de irse acercando a las drogas. Por eso, atención a las causas.